Президент США Джо Байден накануне общения с президентом РФ Владимиром Путиным в телефонном режиме поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьером Италии Марио Драги, а также с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Стороны обеспокоены наращиванием российской военной мощи на границах Украины, а также более жесткой риторикой со стороны РФ.

— Они призвали Россию снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия, особенно в рамках нормандского формата, является единственным путем к урегулированию военного конфликта на Донбассе посредством выполнения Минских соглашений, — говорится в заявлении Белого дома.

Также лидеры Германии, Франции, Италии и Великобритании в очередной раз высказали свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация продолжает наращивать войска у наших границ. По его словам, их количество может возрасти до 175 тысяч военных.

По данным американской разведки, Россия планирует вторжение в Украину через несколько фронтов уже в начале следующего года.

Белый дом и Кремль подтвердили проведение 7 декабря переговоров президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в формате видеоконференции.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили меры, которые предпримет Украина, чтобы активизировать процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Источник: Белый дом