Десятки беженцев народа рохинджа, которые сейчас проживают в Великобритании и США, подали судебный иск против корпорации Facebook, обвинив техгиганта в том, что он позволил в Мьянме распространять ненавистнические высказывания против них.

Люди требуют более $150 млрд в качестве компенсации, утверждая, что платформы Facebook пропагандируют насилие против мусульманского меньшинства.

Компанию обвиняют в том, что она в течение многих лет позволяла распространять информацию против рохинджа.

В Великобритании юридическая фирма, представляющая интересы некоторых беженцев, написала в Facebook письмо, в котором говорится следующее:

— Алгоритмы Facebook усилили разжигание ненависти в отношении народа рохинджа. Компания не привлекла модераторов, которые знали о политической ситуации в Мьянме. Компания не удалила сообщения или аккаунты, которые призывали к насилию в отношении рохинджа. Facebook не смог принять надлежащие и своевременные меры по нераспространению ненавистнической информации, несмотря на предупреждения со стороны благотворительных организаций и СМИ. В США юристы подали иск против Facebook, обвинив его в том, что он готов торговать жизнями народа рохинджа для лучшего проникновения на рынок небольшой страны в Юго-Восточной Азии.

В письме наводятся цитаты из сообщений в Facebook, которые указывают на разжигание ненависти к рохинджа, например, сообщения от 2013 года:

— Мы должны бороться с ними, как Гитлер сделал с евреями. — Залейте горючее и подожгите, чтобы они быстрее встретили Аллаха.

У Facebook более 20 млн пользователей в Мьянме. Для многих людей социальные сети — это основной или единственный способ получать новости и делиться ими.

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В 2017 году военные Мьянмы начали жестокие репрессии в штате Ракхайн после того, как боевики рохинджа совершили нападения на полицейские посты. Тогда тысячи людей погибли, и более 700 тыс. представителей рохинджа бежали в соседний Бангладеш.

В 2018 году Facebook признал, что недостаточно сделал для предотвращения подстрекательства к насилию и разжигания ненависти в отношении рохинджа.

Что касается судебного иска, то в компании Facebook, которая теперь называется Meta, пока не ответили на обвинения.

Протесты в Мьянме

Массовые протесты в стране начались 1 февраля 2021 года. Военные отстранили от власти руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение. Жителям страны ограничили доступ к интернету.

Аун Сан Су Чжи, президент Мьянмы Он Мьин и ряд других политиков арестовали. Мировые государства осудили такие действия.

Позже свергнутого лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорили к четырем годам заключения.