Белорусскую авиакомпанию Белавиа отключили от систем расчетов для грузовых и пассажирских авиаперевозок. Об этом сообщает белорусское издание Zerkalo.io со ссылкой на заявление Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

— Мы подтверждаем, что авиакомпания Белавиа была отстранена от участия в Программе IATA по биллингу и расчетам (BSP) и Системы расчетов по грузовым счетам (CASS), — говорится в сообщении Международной ассоциации воздушного транспорта.

Система авиаперевозок (CASS) используется для проведения расчетов между авиакомпаниями и экспедиторами.

Система BSP позволяет упростить процесс продажи авиабилетов, осуществление и контроль платежей, значительно сократить административные затраты, ведение отчетности и тому подобное. Первая система BSP была создана IATA в Японии в 1971 году.

Именно благодаря системе BSP в мире проходит около 70% непрямых продаж билетов.

На официальном сайте Белавиа пока нет сообщения об отключении от систем. Также не говорится об этом и на сайте IATA.

Ранее в авиакомпании сообщили, что к ограничениям на перелеты, связанным с Covid-19, добавились запреты на полеты в ряд стран. Поэтому компания сократила парк воздушных судов.

В июне сообщалось, что Евросоюз запретил белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. В свою очередь официальный Минск подготовил ответные меры на санкции.

Источник: Zerkalo.io