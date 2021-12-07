Будущий канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что обеспокоен размещением и перемещением российских войск у границ Украины.

Об этом политик заявил сегодня на пресс-конференции после подписания коалиционного соглашения.

Шольц отметил, что безопасность и сотрудничество в Европе основываются на ряде принципов, среди которых есть и принцип неприкосновенности границ.

– Это включает в себя незыблемость и неприкосновенность границ. Чрезвычайно важно, чтобы никто не пролистывал учебники истории, чтобы иметь возможность перекроить границы, — подчеркнул Шольц.

Он уточнил, что за перемещением войск РФ у украинских границ с большим беспокойством наблюдают не только в Германии, но и в других странах Европы и США.

– Поэтому должно быть очень, очень понятно: ситуация станет неприемлемой, если возникнет угроза для Украины, — отметил будущий канцлер Германии.

Шольц добавил, что именно такую общую позицию озвучит президент США Джо Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

В то же время представитель партии Союз-90/Зеленые Роберт Хабек заявил на пресс-конференции, что усилия Европы должны быть направлены на дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта.

– Что касается ситуации в Украине, решение должно быть дипломатическим. Поэтому все усилия Европы должны быть направлены на восстановление существующих форматов, – заявил Хабек, который в новом немецком правительстве будет вице-канцлером и министром экономики.

Следует отметить, что во вторник, 7 декабря, три политсила – Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Союз-90/Зеленые, а также Свободная демократическая партия (СДП) официально подписали коалиционное соглашение в Берлине. Этот документ определяет политику нового германского правительства на четыре года.

8 декабря Олафа Шольца должны избрать на должность канцлера Германии. После этого и будет сформировано правительство.

Известно, что Министерство иностранных дел ФРГ возглавит лидер Зеленых Анналена Бербок, известная своей жесткой позицией в отношении России и газопровода Северный поток-2.

Новая правительственная коалиция Германии уже подтвердила, что готова поддержать стремление Украины на пути к евроинтеграции.

Кроме того, коалиционное соглашение содержит требование к России немедленно прекратить дестабилизировать Украину, оккупацию Крыма и войну на Донбассе.