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ОАЭ стали первой страной мира, которая вводит 4,5-дневную рабочую неделю

Мария Степанюк редактор ленты
мечеть шейха в Абу-Дабі

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов вводит новую рабочую неделю – на четыре с половиной дня. Это решение вступит в силу с 1 января 2022 года.

Смена распространяется на органы федерального правительства и предусматривает новое рабочее время: рабочие дни с понедельника по четверг теперь начинаются в 7:30 утра и заканчиваются в 15:30, а рабочие дни в пятницу – с 7:30 до 12:00.

Параллельно с переходом на новую рабочую неделю пятничная молитва в стране будет проводиться в 13:15, то есть после окончания рабочих часов.

Согласно решению правительства, работники государственных учреждений смогут каждую пятницу работать удаленно.

Такое решение правительства ОАЭ называют частью усилий правительства, направленных на улучшение баланса между работой и личной жизнью и улучшение социального самочувствия. Ожидается, что эти изменения приведут к повышению производительности работников.

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ОАЭ стали первой страной в мире, которая ввела национальную рабочую неделю, короче традиционной пятидневной недели.

Кроме того, Эмираты стали первыми среди мусульманских стран, где ввели рабочие часы в пятницу. Дело в том, что в мусульманских странах пятница – традиционный выходной день, а рабочая неделя начинается с воскресенья.

Источник: Emirates News Agency

Фото: Depositphotos

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