Глава комитета Палаты представителей США с вооруженными силами Адам Смит заявил, что Соединенные Штаты не намерены направлять свой военный контингент в Украину.

По его словам, Вашингтон может подготовить военных и снабдить их оружием.

– Мы не говорили, что хотим послать несколько тысяч солдат в Украину воевать с Россией. Это не наша позиция. Наша позиция состоит в том, что будут серьезные экономические санкции и поддержка Украины по подготовке военных и их снабжения, – заявил Смит.

По его мнению, разговор президента Байдена с президентом России Путиным стал попыткой снизить напряженность вокруг Украины.

– Байден хочет убедить Владимира Путина, что цена таких действий выше той, которую он хочет заплатить, – сказал Смит.

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— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) December 7, 2021

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В то же время, президент США Джо Байден предупредил главу РФ Владимира Путина о последствиях, которые ждут его в случае нападения России на Украину. Об этом заявил 7 декабря советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он подчеркнул, что главной темой переговоров была Украина. Во время видеозвонка Байден сказал президенту Путину, что если РФ “сделает шаги” против Украины, США ответят жесткими экономическими санкциями и расширят военную помощь Украине.