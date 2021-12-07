США направят военное подкрепление в Восточную Европу, если Россия вторгнется в Украину. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Также США введут новые экономические санкции в отношении РФ. Это своего рода предупреждение Москве накануне переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным.

А еще Байден намерен дать понять Путину, что США не исключают будущего членства Украины в НАТО — чему сильно противится Россия.

Напомним, что вчера Байден провел переговоры с лидерами Германии, Италии, Великобритании и Франции, после которых британский премьер Борис Джонсон заявил, что они договорились выступить единым фронтом по Украине.

Ранее Путин заявил, что будет добиваться гарантий безопасности для России, включая запрет на расширение НАТО или военную поддержку Украины. Белый дом дал понять, что это не будет предметом обсуждения между двумя президентами.

Ранее американская разведка сообщала, что Россия планирует вторжение в Украину в начале следующего года.

Белый дом и Кремль подтвердили проведение 7 декабря переговоров президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в формате видеозвонка.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили меры, которые предпримет Украина, чтобы активизировать процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе.