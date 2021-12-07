Генеральная прокуратура Германии во время заседания в Высшем суде Берлина запросила пожизненное заключение без права досрочного освобождения для гражданина РФ Вадима Красикова (Соколова). Он обвиняется в вероятно заказном убийстве со стороны РФ чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в парке Берлина.

Сторона обвинения считает достаточным наличие доказательств того, что Красиков выполнял приказ на государственном уровне об убийстве.

Germany’s prosecutor indicted the killer of Zelimkhan Khangoshvili. The indictment names Vadim Krasikov as the killer and accuses the “Central Russian government” in ordering the murder. It was @Bellingcat and @the_ins_ru that spearheaded the investigation https://t.co/IvCkeXYZf5 — Ruslan Trad (@ruslantrad) June 22, 2020

Об этом в начале своего выступления в суде подчеркнул федеральный прокурор Николаус Форшнер. По его словам, основанием для приказа об убийстве стала “враждебность (жертвы — Ред.) к российскому государству”.

Дело рассматривает Генпрокуратура Германии из-за подозрения в политической подоплеке. После примерно 14 месяцев переговоров и допросов около 50 свидетелей Форшнер считает, что основные обвинения подтверждены.

Соответственно, подсудимый 56-летний россиянин незадолго до преступления выехал из Варшавы в Берлин. 23 августа 2019 года около полудня в парке Тиргартен он подъехал к своей жертве на велосипеде и произвел три выстрела, два из которых в затылок. Очевидцы описывали увиденное как казнь.

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The Insider, Bellingcat и Der Spiegel в совместном расследовании установили, что Вадим Соколов и сотрудник ФСБ Красиков — это один и тот же человек.

Судебный процесс над Красиковым длится в рамках строгих мер безопасности с октября 2020 года. Когда будет оглашен приговор, пока неизвестно. Издание Die Zeit предполагает, что это “будет иметь значительное влияние на немецко-российские отношения”.

Зелимхан Хангошвили с конца 2016 года проживал в Германии под именем Торнике Хавтарашвили из-за преследований. Российские власти квалифицировали его как “чеченского террориста”. Незадолго до убийства за ним велась слежка.

С 2000 по 2004 год он был полевым командиром чеченских формирований, а в 2008 году участвовал в конфликте в Южной Осетии на стороне грузинских сил.

The Times и Bellingcat писали, что к заказу убийства Хангошвили непосредственно причастен глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Россия отрицает причастность своих спецслужб к убийству.

Источник: Die Zeit, The Insider, Bellingcat, The Times