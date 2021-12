Генеральная прокуратура Германии во время заседания в Высшем суде Берлина запросила пожизненное заключение без права досрочного освобождения для гражданина РФ Вадима Красикова (Соколова). Он обвиняется в вероятно заказном убийстве со стороны РФ чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в парке Берлина.

Сторона обвинения считает достаточным наличие доказательств того, что Красиков выполнял приказ на государственном уровне об убийстве.

Germany’s prosecutor indicted the killer of Zelimkhan Khangoshvili. The indictment names Vadim Krasikov as the killer and accuses the “Central Russian government” in ordering the murder. It was @Bellingcat and @the_ins_ru that spearheaded the investigation https://t.co/IvCkeXYZf5

— Ruslan Trad (@ruslantrad) June 22, 2020