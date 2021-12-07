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В Германии просят пожизненное для россиянина по делу об убийстве чеченского полевого командира

Мария Степанюк редактор ленты
Зелімхан Хангошвілі

Генеральная прокуратура Германии во время заседания в Высшем суде Берлина запросила пожизненное заключение без права досрочного освобождения для гражданина РФ Вадима Красикова (Соколова). Он обвиняется в вероятно заказном убийстве со стороны РФ чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в парке Берлина.

Сторона обвинения считает достаточным наличие доказательств того, что Красиков выполнял приказ на государственном уровне об убийстве.

Об этом в начале своего выступления в суде подчеркнул федеральный прокурор Николаус Форшнер. По его словам, основанием для приказа об убийстве стала “враждебность (жертвы — Ред.) к российскому государству”.

Дело рассматривает Генпрокуратура Германии из-за подозрения в политической подоплеке. После примерно 14 месяцев переговоров и допросов около 50 свидетелей Форшнер считает, что основные обвинения подтверждены.

Соответственно, подсудимый 56-летний россиянин незадолго до преступления выехал из Варшавы в Берлин. 23 августа 2019 года около полудня в парке Тиргартен он подъехал к своей жертве на велосипеде и произвел три выстрела, два из которых в затылок. Очевидцы описывали увиденное как казнь.

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The Insider, Bellingcat и Der Spiegel в совместном расследовании установили, что Вадим Соколов и сотрудник ФСБ Красиков — это один и тот же человек.

Судебный процесс над Красиковым длится в рамках строгих мер безопасности с октября 2020 года. Когда будет оглашен приговор, пока неизвестно. Издание Die Zeit предполагает, что это “будет иметь значительное влияние на немецко-российские отношения”.

Зелімхан Хангошвілі

Фото: Bellingcat

Зелимхан Хангошвили с конца 2016 года проживал в Германии под именем Торнике Хавтарашвили из-за преследований. Российские власти квалифицировали его как “чеченского террориста”. Незадолго до убийства за ним велась слежка.

С 2000 по 2004 год он был полевым командиром чеченских формирований, а в 2008 году участвовал в конфликте в Южной Осетии на стороне грузинских сил.

The Times и Bellingcat писали, что к заказу убийства Хангошвили непосредственно причастен глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Россия отрицает причастность своих спецслужб к убийству.

Источник: Die Zeit, The Insider, Bellingcat, The Times

Фото: Getty Images

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