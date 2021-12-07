В США рассматривают варианты возможной эвакуации своих граждан из Украины — CNN

Администрация президента США Джо Байдена изучает варианты потенциальной эвакуации граждан Соединенных Штатов из Украины, если Россия вторгнется в страну. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

В частности, отмечается, что планирование на случай чрезвычайных ситуаций возглавляет Пентагон, и администрация информирует Конгресс о том, как США готовятся. В Пентагоне рассматривают ряд различных сценариев на случай эвакуации: от меньшей эвакуации только неважных государственных служащих в США до большой — с большей группой американских граждан.

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд накануне заявила сенаторам, очерчивая жесткий пакет санкций, что варианты сдерживания российского вторжения в Украину в США достаточно ограничены.

Американские чиновники подчеркнули, что до сих пор неясно, принял ли решение о вторжении президент РФ Владимир Путин. Но он собрал достаточно сил, техники и запасов вблизи границ Украины “для перехода в наступление в кратчайшие сроки”.

Источники CNN подчеркнули, что на данный момент администрация не видит нужды в эвакуации. Из международных аэропортов Украины вылетают борты авиакомпаний, открыты сухопутные границы с западными соседями Украины.

Обсуждение потенциальной эвакуации является частью планирования в случае серьезного ухудшения ситуации. Об этом подчеркнули, в частности, участвовавшие в планировании законотворцы.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, РФ продолжает увеличивать количество своих ВС возле наших границ. Он предположил, что в ближайшее время их количество может вырасти до 175 тыс. военных.

О продолжении наращивания российских войск вдоль границы с Украиной 7 декабря сообщили и в Пентагоне.

Потенциальное вторжение РФ в Украину на повестке дня уже продолжительное время. Свои опасения выражают западные партнеры. А СМИ, ссылаясь на собственные источники, публикуют вероятные сценарии развития ситуации.

Факты ICTV собрали возможные сценарии нападения РФ и как эксперты оценивают обнародованные данные.