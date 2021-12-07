В рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира впервые за 11 лет лидирует не Меркель

Ежегодный 18-й рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира 2021 года, опубликованный американским Forbes, возглавила бывшая супруга основателя Amazon Джеффа Безоса и одна из самых богатых женщин мира Маккензи Скотт. На первое место Forbes USA поставил ее за благотворительную деятельность.

Маккензи Скотт заменила на первом месте бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, возглавлявшую список с 2011 года.

В целом Скотт отдала на благотворительность $8,6 млрд, $2,7 млрд из них – только в этом году.

— Ни один человек не имеет большего влияния на мир. И способ, которым она использует свой капитал, делает революцию в сфере благотворительности, — объяснила победу экс-жены основателя Amazon редактор Forbes Women Мэгги МакГрат.

По словам исполнительного директора Forbes и вице-президента Мойры Форбс, список 2021 года представляет сообщество инноваторов и вдохновителей, лидирующих на мировой арене, чтобы переоценить традиционные структуры власти и создать долговременное влияние в каждой области и сфере влияния.

Второе место в рейтинге после Скотт заняла вице-президент США Камала Харрис, третье – глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. В рейтинг также вошли телеведущая Опра Уинфри (23-е место), певицы Рианна (68) и Тейлор Свифт (78), актриса и основатель продюсерской фирмы Hello Sunshine Риз Уизерспун (74), соучредитель сервиса генетического тестирования и экс-супруга соучредителя Google Сергея Брина Анна Войжитски (90).

Королева Великобритании Елизавета II потеряла 24 позиции и опустилась на 70-е место из-за сокращения количества публичных выступлений и репутационных потерь на фоне скандалов в королевской семье, включая обвинения в расизме со стороны Меган Маркл, пишет американский Forbes.

Замыкает рейтинг бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген, выступившая в сенате США с обвинением соцсети в том, что та сознательно манипулирует пользователями, распространяет дезинформацию, сеет рознь и подрывает американские демократические ценности.

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Тем временем романтическое реалити Холостяк 11 с Михаилом Заливако попало в рейтинг самых популярных запросов Google за 2021 год.