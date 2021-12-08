На российском вертолете: в авиакатастрофе погиб начальник штаба обороны Индии

В авиакатастрофе трагически погиб глава комитета начальников штабов вооруженных сил Индии генерал Бипин Рават. Ему было 63 года.
Инцидент произошел 8 декабря в штате Тамил Наду на юге Индии.
Отмечается, что Бипин Рават летел на вертолете Ми-17В5 (или Ми-8) российского производства. Это один из самых известных вертолетов в мире, разработанный в 1960-х годах при СССР.
Вместе с генералом погибла его жена и 11 военнослужащих. По данным Воздушных сил страны, одному из находившихся на борту офицеров удалось спастись: сейчас он находится в военном госпитале.
Правительство Индии распорядилось начать расследование обстоятельств авиакатастрофы.
Генерал Бипин Рават несколько лет был главнокомандующим армии Индии и в 2020 году возглавил Национальный штаб обороны страны.
Его главной задачей была модернизация и улучшение координации между армией, флотом и воздушными силами.
Параллельно Бипин Рават занимал должность советника министра обороны страны. Прославился критикой Китая, называя его главной угрозой безопасности Индии.
Источник: Aljazeera
Фото: Indian Army