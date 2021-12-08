На российском вертолете: в авиакатастрофе погиб начальник штаба обороны Индии

В авиакатастрофе трагически погиб глава комитета начальников штабов вооруженных сил Индии генерал Бипин Рават. Ему было 63 года.

Инцидент произошел 8 декабря в штате Тамил Наду на юге Индии.

Отмечается, что Бипин Рават летел на вертолете Ми-17В5 (или Ми-8) российского производства. Это один из самых известных вертолетов в мире, разработанный в 1960-х годах при СССР.

Вместе с генералом погибла его жена и 11 военнослужащих. По данным Воздушных сил страны, одному из находившихся на борту офицеров удалось спастись: сейчас он находится в военном госпитале.

Правительство Индии распорядилось начать расследование обстоятельств авиакатастрофы.

Генерал Бипин Рават несколько лет был главнокомандующим армии Индии и в 2020 году возглавил Национальный штаб обороны страны.

Его главной задачей была модернизация и улучшение координации между армией, флотом и воздушными силами.

Параллельно Бипин Рават занимал должность советника министра обороны страны. Прославился критикой Китая, называя его главной угрозой безопасности Индии.

Источник: Aljazeera

Фото: Indian Army