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США не рассматривают вопрос об эвакуации правительственного персонала или граждан из Украины

Абрамова Юлия редактор ленты
украина-сша

Власти США не рассматривают эвакуацию американского правительственного персонала или граждан из Украины.

Об этом заявили в американском посольстве сегодня, 8 декабря.

— Правительство США пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины. Мы проводим обычное планирование действий в чрезвычайных ситуациях, как мы всегда это делаем, в случае серьезного ухудшения ситуации с безопасностью, — заявили в посольстве.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также сообщил, что ситуация в Украине не требует эвакуации американских граждан.

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Напомним, что послом США в Украине может стать Бриджит Бринк. 

В то же время, в Foreign Policy отмечают, что окончательное решение о ее назначении на этот пост еще не принято. Кандидатуру посла должно официально утвердить сенат.

 

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