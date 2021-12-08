Власти США не рассматривают эвакуацию американского правительственного персонала или граждан из Украины.

Об этом заявили в американском посольстве сегодня, 8 декабря.

— Правительство США пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины. Мы проводим обычное планирование действий в чрезвычайных ситуациях, как мы всегда это делаем, в случае серьезного ухудшения ситуации с безопасностью, — заявили в посольстве.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также сообщил, что ситуация в Украине не требует эвакуации американских граждан.

Напомним, что послом США в Украине может стать Бриджит Бринк.

В то же время, в Foreign Policy отмечают, что окончательное решение о ее назначении на этот пост еще не принято. Кандидатуру посла должно официально утвердить сенат.