Вертолет Ми-17В-5 индийской армии, на борту которого находился глава генштаба обороны Индии Бипин Рават вместе со своей семьей, разбился в южном штате Тамилнад. Пока не известно, выжил ли военный чиновник.

Трагедия произошла недалеко от города Кунур. Сообщается, что на борту находились 14 человек.

С места крушения извлекли четыре тела, еще троих раненых госпитализировали в больницу.

#WATCH | Latest visuals from the spot (between Coimbatore and Sulur) where a military chopper crashed in Tamil Nadu. CDS Bipin Rawat, his staff and some family members were in the chopper. pic.twitter.com/6oxG7xD8iW — ANI (@ANI) December 8, 2021

Индийские ВВС заявили, что начали расследование катастрофы вертолета.

В январе 2019 года 63-летний генерал Рават был назначен первым в истории Индии начальником генштаба обороны.

В 2020 году в Индии в штате Керала самолет авиакомпании Air India совершил жесткую посадку. На борту находилось от 170 до 191 человека. Пилот самолета скончался на месте. Тогда сообщалось, что по меньшей мере три человека погибли.