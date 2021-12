Вертолет Ми-17В-5 индийской армии, на борту которого находился глава генштаба обороны Индии Бипин Рават вместе со своей семьей, разбился в южном штате Тамилнад. Пока не известно, выжил ли военный чиновник.

Трагедия произошла недалеко от города Кунур. Сообщается, что на борту находились 14 человек.

С места крушения извлекли четыре тела, еще троих раненых госпитализировали в больницу.

#WATCH | Latest visuals from the spot (between Coimbatore and Sulur) where a military chopper crashed in Tamil Nadu. CDS Bipin Rawat, his staff and some family members were in the chopper. pic.twitter.com/6oxG7xD8iW

