Саакашвили рассказал, почему вернулся в Грузию спустя восемь лет

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили спустя восемь лет решил вернуться в родную страну, поскольку правящая партия Грузинская мечта, по его мнению, выбрала российский вектор.

— После нескольких лет заигрывания с Западом олигарх Иванишвили окончательно выбрал российский вектор. Случилось то, что невозможно было представить. В Грузии зарегистрировали пропутинскую партию, которая открыла ТV-канал, правительство открыто нападает на Запад, — сказал Саакашвили.

По словам политика, Грузия когда-то была №1 реформатором в мире. А сейчас Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в своем докладе отмечает конец реформ.

Саакашвили уверен, что его заключение будет недолгим — грузинский народ вместе с Украиной и международным сообществом освободят его.

— В мою поддержку на улицы вышло больше людей, чем когда-либо со времен борьбы за независимость, — отметил политик.

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Задержание и заключение Саакашвили

Бывший президент задержан в Грузии 1 октября. Он впервые появился в родной стране с 2013 года.

В знак протеста Саакашвили объявил голодовку – через 10 дней его состояние ухудшилось.

10 ноября начался суд относительно силового разгона митингов оппозиции 7 ноября 2007 года. Саакашвили инкриминируют превышение служебных полномочий с унижением личного достоинства потерпевшего.

Голодал бывший президент 50 дней. Из-за плохого самочувствия его направили на курс реабилитации в военном госпитале города Гори.

В середине ноября омбудсмен Людмила Денисова пыталась навестить Саакашвили, но ее не пустили.

Сторонники политика неоднократно устраивали акции протеста на улицах, однако решение власти это никак не повлияло.

Источник: интервью Михеила Саакашвили для НВ