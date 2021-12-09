В Саудовской Аравии провели самую масштабную дисквалификацию участников конкурса красоты для верблюдов. Более 40 животных выгнали, так как им кололи инъекции ботокса.

Популярный в Саудовской Аравии фестиваль верблюдов короля Абдулазиза, который стартовал в начале декабря, приглашает заводчиков самых красивых верблюдов побороться за призовой фонд в размере около $66 млн.

Согласно правилам, красота верблюдов должна быть естественной: запрещены уколы ботокса, подтяжки и другие косметические вмешательства.

Члены жюри определяют победителя на основании формы головы, шеи, горбов, шерсти и позы верблюдов.

В этом году организаторы обнаружили, что десятки заводчиков использовали гормоны для укрепления мышц животных, вводили в головы и губы верблюдов ботокс, чтобы сделать их больше.

Помимо конкурса красоты верблюдов, в Саудовской Аравии проводятся верблюжьи бега, распродажи и другие мероприятия. Таким образом страна стремится сохранить роль этих животных в бедуинских традициях и наследии королевства.

Ранее американский журнал Bloomberg составил новый рейтинг 25 самых богатых семей мира. Первую семерку замкнула королевская семья Саудовской Аравии – $100 млрд.