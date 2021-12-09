Украине нужна защита: Макрон намерен поговорить с Зеленским и Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

О своих планах он рассказал 9 декабря в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

— Наша цель — быть на стороне Украины, чтобы обеспечивать ее защиту, но также обеспечивать мирную ситуацию в регионе, — сообщил Макрон.

По словам Макрона, с президентом Украины он увидится в среду, 15 декабря. Также на следующей неделе он проведет переговоры с Путиным.

Он инициировал встречи с лидерами двух стран для развития нормандского формата.

Также он хочет вложить свой вклад для того, чтобы поспособствовать мирной ситуации в регионе.

Напомним, ранее о желании наладить контакт между Зеленским и Путиным объявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет хорошие отношения с российским коллегой, благодаря чему может помочь в налаживании контакта.

Читайте Генассамблея ООН поддержала Крымскую платформу в резолюции по Крыму

В Анкаре считают, что прямой диалог между Зеленским и Путиным послужит интересам всего региона.