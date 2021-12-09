В Антарктиде на острове Галиндез, где находится исследовательская станция украинских полярников Академик Вернадский, у пингвинов появились первые малыши.

Птенцы появился на мысе Марина и на мысе Пингвин Поинт.

По словам полярников, первый месяц детеныши будут оставаться в гнезде, где за ними будут ухаживать родители.

— Сейчас малыши очень смешные и неловкие, и вместо привычных нам черно-белых перьев покрыты серым пушком. Через месяц они начнут линять и менять наряды, а также начнут оставлять гнезда и собираться в так называемые ясли. В это время оба родителя смогут одновременно ходить в океан за крилем, — говорится в сообщении.

А вот во время высиживания яиц родители-пингвины ходили на охоту по очереди.

По словам ученых, в яслях родители безошибочно находят своих малышей и кормят их.

Читайте На станции Академик Вернадский установили оборудование для переработки пластика

После полной линьки детеныши пингвинов, которые уже станут размером с родителей, будут учиться плавать и самостоятельно находить себе еду.

— Самым распространенным видом пингвинов вблизи станции Академик Вернадский является субантарктический пингвин или дженту: летом их здесь может быть до 4 тыс. особей. В последние недели на нашем острове находилось до 3700 дженту. В этом году пингвины довольно рано начали гнездиться. Первые яйца отложили в начале ноября, хотя раньше это происходило ближе к середине ноября. Поэтому малыши появились раньше обычного, — отметили полярники.

Они также напомнили, что в прошлом году первые пингвины вылупились 19 декабря — именно на День святого Николая.

Источник: Национальный антарктический научный центр

Фото: Оксана Савенко