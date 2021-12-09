8 декабря семь миротворцев ООН погибли и еще трое получили серьезные ранения в результате взрыва самодельного устройства в Мали, что на северо-западе Африки.

Нападение на логистическую автоколонну многоаспектной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) произошло в районе Бандиагара.

Специальный представитель генерального секретаря ООН и глава MINUSMA Эль-Гассим Вейн решительно осудил нападение.

По его убеждению, чрезвычайную ситуацию можно расценивать как военное преступление в соответствии с международным правом.

– Количество ужасных нападений на миротворцев в Мали после трагедии 8 декабря возросло. Эта атака еще раз напоминает нам о насущной необходимости стабилизации в центральной части Мали, – подчеркнул Эль-гасим Вейн.

С начала 2021 года на представителей MINUSMA совершили десятки нападений с применением самодельных взрывных устройств. Несколько миротворцев погибли.

Всего за время операции MINUSMA погибло более 200 человек.

Источник: MINUSMA

Фото: MINUSMA