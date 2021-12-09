Количество журналистов, которые оказались за решеткой, достигло рекордного уровня в 2021 году — 293 человека.

Независимая американская организация Комитет защиты журналистов (CPJ) отмечает, что в мире продолжаются целенаправленные убийства представителей СМИ.

Согласно отчету CPJ, в Китае наибольшее число заключенных журналистов — 50 человек. В Комитете отмечают, что это может быть связано с подготовкой к проведению зимних Олимпийских игр в феврале 2022 года.

В Мьянме за решеткой удерживаются 26 журналистов, их число резко возросло после военного переворота 1 февраля. Далее следуют Египет (25), Вьетнам (23) и Беларусь (19).

Впервые в этот список попали гонконгские журналисты, например, основатель независимой газеты Apple Daily Джимми Лай, который был удостоен награды CPJ 2021 Gwen Ifill Press Freedom Award.

В Эфиопии эскалация гражданской войны вызвала новые репрессии для СМИ. Тут, как и в Эритрее, фиксируется большое число заключенных журналистов.

— Шестой год подряд CPJ фиксирует рекордное количество заключенных в тюрьму журналистов по всему миру. Цифра отражает две неразрешимые проблемы: правительства хотят контролировать информацию и управлять ею, и они все более и более нагло ведут себя в этом направлении. Заключение журналистов в тюрьму за освещение событий — отличительная черта авторитарного режима, — сказал исполнительный директор CPJ Джоэл Саймон.

Замыкают первую десятку Турция, Эритрея, Саудовская Аравия, Россия и Иран, лидеры которых регулярно используют законодательство о технологиях и безопасности, чтобы подавить инакомыслие, и продолжают пренебрегать международным правом.

В этом году CPJ также обнаружил как минимум 17 заключенных в тюрьму журналистов, которых обвиняют в киберпреступлениях.

Что касается Европы, то наибольшее число журналистов, которые сидят в тюрьмах, фиксируется в Беларуси — 19 человек.

Что касается других стран, то на Кубе в тюрьме находятся три журналиста, в Никарагуа — два и в Бразилии — один. При этом угрозы свободе прессы усилились во всем регионе.

В США за год не посадили ни одного журналиста. Тем не менее, зафиксировали 56 арестов и задержаний журналистов в течение 2021 года, причем подавляющее большинство из них произошло во время протестов.

Из всего числа журналистов, которые погибли в 2021 году, почти 80% были убиты преднамеренно.

Источник: Комитет защиты журналистов (CPJ)