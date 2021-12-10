В пятницу, 10 декабря, в Осло (Норвегия) состоялось вручение Нобелевской премии мира 2021 года. Лауреатами стали журналисты – Мария Ресса и Дмитрий Муратов.

Церемонию организовали в ратуше Осло. Из-за коронавирусных ограничений торжественное мероприятие прошло в сокращенном формате.

На церемонию пригласили около 200 гостей. Прозвучали выступления и музыкальные номера. Однако вечерний банкет решили отменить.

Сначала выступила глава Норвежского нобелевского комитета Берит Рейс-Андерсен. В своем выступлении она подняла темы демократии и свободы слова.

– Демократия включает в себя ряд свобод, таких как свобода слова и свобода информации. Это благо для отдельного человека, но на самом деле – это основная предпосылка самой демократии… Свободная, основанная на фактах пресса находится на переднем крае в борьбе за защиту демократии, свободы слова и информации. Роль прессы состоит в разоблачении агрессии и злоупотребления властью, и этим она способствует миру. Эта работа ведется журналистами постоянно и ежедневно по всему миру, — подчеркнула она.

Рейс-Андерсен отметила, что присуждение премии мира журналистам в этом году является данью свободе слова. Она добавила, что лауреаты в свое время становились объектами насмешки, преследования и угроз.

– Быть журналистом – для многих рискованное занятие, – заявила глава Норвежского нобелевского комитета.

Выступили и сами лауреаты: филиппино-американская журналистка Мария Ресса и российский журналист Дмитрий Муратов.

Муратов, являющийся одним из основателей и главным редактором российского издания Новая газета, во время нобелевской речи говорил о диктаторском режиме в России, активно продвигающем идею войны, о преследованиях в РФ, уголовных делах по надуманным (часто политическим) обвинениям и пытках в тюрьмах, об убийствах журналистов.

В связи с этим Муратов выступил с инициативой создать Международный трибунал против пыток, который расследовал бы случаи пыток в разных странах мира и привлекал виновных к ответственности.

Вспомнил журналист и о российской агрессии против Украины, и о гибридном миграционном кризисе на границе между Беларусью и странами Евросоюза.

– Гибридные боевые действия, трагическая, безобразная и преступная история с Boeing МН-17 разрушили отношения России и Украины, и я не знаю, сумеют ли следующие поколения их восстановить… В центре Европы к событиям на востоке Украины добавилась на грани большой крови игра Лукашенко. Его военные гонят под автоматами беженцев с Ближнего Востока, – отметил Муратов.

Он добавил, что полученная им Нобелевская премия мира – это дань всему профессиональному сообществу настоящих журналистов и его погибшим коллегам из издания Новая газета.

Дмитрий Муратов. Фото: Getty Images

В то же время Мария Ресса, активно выступающая против насилия и авторитаризма на Филиппинах, говорила в речи о преступлениях филиппинских властей, о жестоких убийствах и задержаниях журналистов по всему миру, о роли свободы слова и кодексе чести в журналистике.

– Я стою перед вами, представляя каждого журналиста во всем мире, который вынужден жертвовать многим, чтобы отстаивать нашу позицию, чтобы оставаться верным нашим ценностям и миссии: донести до вас правду и призвать к ответу власть… Каждый день я живу с реальной угрозой провести остаток дней в тюрьме только за то, что я журналист. Когда я иду домой, то не знаю, какое будущее меня ждет, но это стоит риска. Разрушение уже произошло. Пора строить – творить тот мир, который мы хотим, — подчеркнула Ресса.

Мария Ресса. Фото: Getty Images

Что известно о лауреатах Нобелевской премии мира 2021

Премию журналистам Марии Рессе и Дмитрию Муратову присудили за их усилия и борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России.

Мария Ресса – филиппино-американская журналистка. Она родилась в Маниле на Филиппинах в 1963 году. После смерти отца семья переехала в США.

Ресса почти два десятилетия работала репортером и журналисткой-расследователем CNN в Юго-Восточной Азии, сосредотачивалась на расследовании террористических сетей и даже выпустила несколько книг на эту тему.

Кроме того, Ресса известна как соучредительница и исполнительный директор филиппинского онлайн-издания Rappler, где публиковались материалы-расследования относительно власти Филиппин.

В 2020 году суд Манилы признал журналистку виновной в клевете (на основании противоречивого филиппинского закона о борьбе с киберпреступностью). Правозащитники расценили это как политически мотивированное преследование.

Российский журналист Дмитрий Муратов – главный редактор издания Новая газета, известного своей оппозиционной направленностью и журналистскими расследованиями.

Издание, среди прочего, публиковало статьи об использовании российских вооруженных сил как в РФ, так и за ее пределами (в частности, во время войны на Донбассе).

В марте 2014 года Муратов подписал письмо, в котором представители российской интеллигенции осудили действия президента РФ Владимира Путина в отношении Украины (в том числе оккупацию Крыма).

Дмитрий Муратов стал первым россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира после распада СССР.

Что известно о Нобелевской премии мира

Это одна из пяти премий, основанных в соответствии с завещанием Альфреда Нобеля – шведского химика, изобретателя и благотворителя.

Нобелевскую премию мира присуждают с 1901 года людям и организациям, которые осуществили наибольший вклад в братство между народами, сокращение армий, поддержание мирных форумов.

Награду присуждает Норвежский нобелевский комитет.

В отличие от других нобелевских наград, премия мира вручается в Осло, а не в Стокгольме. Церемония традиционно проходит 10 декабря (в день смерти Альфреда Нобеля).

Лауреат получает диплом, медаль и денежное вознаграждение (в этом году его размер составляет 10 млн шведских крон, или же более $1,1 млн).

Источник: Официальный сайт Нобелевской премии, Deutsche Welle