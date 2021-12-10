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Хиллари Клинтон не сдержала слез, читая речь на случай победы на выборах 2016 года

Марта Бондаренко редактор ленты
Хиллари Клинтон, Гілларі Клінтон

Хиллари Клинтон впервые произносит речь, которую она произнесла бы, если бы выиграла президентские выборы 2016 года. Эту речь она надеялась произнести 8 ноября 2016 года, когда она в конечном итоге проиграла Дональду Трампу.

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Полностью эта запись войдет в лекцию Хиллари Клинтон под названием Сила стойкости, которую смогут увидеть и послушать подписчики онлайн-платформы MasterClass, которая распространяет видеоуроки от знаменитостей.

— Это должна была быть победная речь, которую я собиралась произнести, если бы выиграла выборы 2016 года… Я никогда не делилась этим ни с кем. Я никогда не читала ее вслух. Но это помогает понять, кто я, во что я верю и каковы были мои надежды на ту страну, которую я хочу для своих внуков, и то, что я хочу для мира, — сказала Клинтон и на момент сделала паузу.

В своей речи Клинтон собиралась сказать, что ее победа — это победа всех американцев, мужчин и женщин, мальчиков и девочек, и что в США нет преград ни для кого.

Ниже приводим выдержки из речи Клинтон:

— Мои сограждане-американцы, сегодня вы отправили послание всему миру… Наши ценности непоколебимы. Наша демократия прочна. И наш девиз остается неизменным: e pluribus unum. Из многих — один.

Американской мечты хватит на всех. В ходе долгой и упорной кампании нам пришлось выбирать между двумя очень разными взглядами на Америку. Как мы растем вместе, как мы живем вместе и как мы вместе сталкиваемся с миром, полным опасностей и перспектив.

По сути, эти выборы заставили нас решить, что значит быть американцами в 21 веке. И стремиться к единству, порядочности и тому, что президент Линкольн называл “лучшими ангелами нашей природы”. Мы справились с этой задачей, — сказала Хиллари Клинтон.

Затем Клинтон говорит о значении того, что означало бы стать первой женщиной-президентом в истории США.

— Я встречала женщин, которые родились до того, как женщины получили право голоса. Они ждали этого сотни лет.

Я встречала маленьких мальчиков и девочек, которые не понимали, почему женщина никогда раньше не была президентом. Теперь они знают, и мир знает, что в Америке каждый мальчик и каждая девочка могут вырасти и стать тем, кем мечтают — даже президент США, — сказала Клинтон.

В речи она собиралась сказать, что американцы своим выбором подтвердили приверженность фундаментальным ценностям и назвала Америку великодушной.

— Америка, где уважают женщин и приветствуют иммигрантов. Где почитают ветеранов и заботятся о родителях, где работники получают справедливую оплату своего труда. Америка, где мы верим в науку, где люди с инвалидностью такие как все и мы видим их возможности, где брак — это правильно, а дискриминация — неправильно. Независимо от того, кто вы, как выглядите, откуда вы и кого любите, — сказала Хиллари Клинтон.

В своей речи политик призналась, что каждый день вспоминает свою маму и хотела бы ей сказать, что ее дочь вырастет и станет президентом США. От этих слова Клинтон расплакалась.

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Источник: Today

Фото: Getty Images

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