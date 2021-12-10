Хиллари Клинтон впервые произносит речь, которую она произнесла бы, если бы выиграла президентские выборы 2016 года. Эту речь она надеялась произнести 8 ноября 2016 года, когда она в конечном итоге проиграла Дональду Трампу.

Полностью эта запись войдет в лекцию Хиллари Клинтон под названием Сила стойкости, которую смогут увидеть и послушать подписчики онлайн-платформы MasterClass, которая распространяет видеоуроки от знаменитостей.

— Это должна была быть победная речь, которую я собиралась произнести, если бы выиграла выборы 2016 года… Я никогда не делилась этим ни с кем. Я никогда не читала ее вслух. Но это помогает понять, кто я, во что я верю и каковы были мои надежды на ту страну, которую я хочу для своих внуков, и то, что я хочу для мира, — сказала Клинтон и на момент сделала паузу.

В своей речи Клинтон собиралась сказать, что ее победа — это победа всех американцев, мужчин и женщин, мальчиков и девочек, и что в США нет преград ни для кого.

Ниже приводим выдержки из речи Клинтон:

— Мои сограждане-американцы, сегодня вы отправили послание всему миру… Наши ценности непоколебимы. Наша демократия прочна. И наш девиз остается неизменным: e pluribus unum. Из многих — один. Американской мечты хватит на всех. В ходе долгой и упорной кампании нам пришлось выбирать между двумя очень разными взглядами на Америку. Как мы растем вместе, как мы живем вместе и как мы вместе сталкиваемся с миром, полным опасностей и перспектив. По сути, эти выборы заставили нас решить, что значит быть американцами в 21 веке. И стремиться к единству, порядочности и тому, что президент Линкольн называл “лучшими ангелами нашей природы”. Мы справились с этой задачей, — сказала Хиллари Клинтон.

Затем Клинтон говорит о значении того, что означало бы стать первой женщиной-президентом в истории США.

— Я встречала женщин, которые родились до того, как женщины получили право голоса. Они ждали этого сотни лет. Я встречала маленьких мальчиков и девочек, которые не понимали, почему женщина никогда раньше не была президентом. Теперь они знают, и мир знает, что в Америке каждый мальчик и каждая девочка могут вырасти и стать тем, кем мечтают — даже президент США, — сказала Клинтон.

В речи она собиралась сказать, что американцы своим выбором подтвердили приверженность фундаментальным ценностям и назвала Америку великодушной.

— Америка, где уважают женщин и приветствуют иммигрантов. Где почитают ветеранов и заботятся о родителях, где работники получают справедливую оплату своего труда. Америка, где мы верим в науку, где люди с инвалидностью такие как все и мы видим их возможности, где брак — это правильно, а дискриминация — неправильно. Независимо от того, кто вы, как выглядите, откуда вы и кого любите, — сказала Хиллари Клинтон.

В своей речи политик призналась, что каждый день вспоминает свою маму и хотела бы ей сказать, что ее дочь вырастет и станет президентом США. От этих слова Клинтон расплакалась.

Источник: Today