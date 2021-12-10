Министр иностранных дел Литвы подал в отставку из-за белорусских грузов

10 декабря министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис подал в отставку.
Таким образом он выразил протест против транзита грузов из Беларуси.
— Видя сложившееся положение из-за продолжающейся после введенных США санкций перевозки белорусских грузов через Литву, я понимаю, какие репутационные вызовы это создает для правительства Литовской Республики, — говорится в заявлении министра.
Габриелюс Ландсбергис подчеркнул, что будет ждать согласования увольнения в ближайшее время.
Желание покинуть пост главы МИД прокомментировала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она заверила, что если найдет основания для его увольнения, то обязательно сделает официальное заявление по этому поводу.
— Я очень ценю, что министры… ценят свою политическую ответственность выше какой-то министерской должности, — заявила глава правительства Литвы.
В то же время о своем желании уволиться заявил министр транспорта и связи Литвы Мариус Скуодис. Причиной стал скандал с продолжающимся транзитом Беларуськалия через Литву.
Страны ЕС на фоне миграционного кризиса на границах Беларуси с Польшей и Литвой ввели санкции, касающиеся ряда белорусских компаний.
Беларуськалий, одно из крупнейших в мире предприятий по изготовлению калийных минеральных удобрений, также есть в списке.
Источник: Delfi
Фото: Gabrielius Landsbergis