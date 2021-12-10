Президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский накануне провели полуторачасовые переговоры в телефонном режиме. Ключевыми темами разговора была ситуация с безопасностью вокруг украинских границ и мирное урегулирование военного конфликта на Донбассе.

Что же написали ведущие западные СМИ о переговорах Зеленского и Байдена?

Байден заверяет лидера Украины в поддержке США — AP

Байден заверил президента Зеленского, что США все так же твердо и решительно поддерживают суверенитет Украины, и повторил обещание относительно санкций, если РФ посмеет вторгнуться в Украину. Американский президент пообещал увеличить оборонную помощь Украине.

Как пишет Associated Press, США готовы помочь с выполнением Минских соглашений. А вот в Офисе президента Украины предположили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы она официально уступила часть Донбасса, который сейчас де-факто контролируется поддерживаемыми Россией боевиками.

Что касается возможного членства Украины в НАТО, то ранее высокопоставленные чиновники Госдепартамента США заявили, что членство в НАТО для Украины вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие.

Байден обещает восточноевропейцам поддержку в случае нападения России на Украину — The Guardian

После 90-минутного разговора с Байденом президент Украины Владимир Зеленский в Twitter написал, что они обсуждали возможные форматы разрешения конфликта на востоке Украины.

После Зеленского Байден 40 минут разговаривал с лидерами Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии — все они являются членами НАТО.

Байден заверил европейских лидеров, что с Россией никто не будет договариваться за их спиной.

Официальные лица в Польше и других восточных и центральных странах НАТО возмутились стремлению Байдена к компромиссу с РФ, опасаясь, что это может таить опасность.

— России нельзя давать право голоса относительно того, как НАТО организует защиту своей территории или того, кто может присоединиться к военному альянсу. Больше всего тревожит желание России превратить Европу в свои сферы влияния, — заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Линас Линкявичюс, бывший министр иностранных дел и министр обороны Литвы, заявил, что намерения России хорошо известны: она всегда пытались расколоть, разделить, маргинализировать.

— Так что в этом нет ничего нового … мы должны сохранять единство и принципиальное решение, особенно когда пред нами стоит возможная агрессия против Украины, — сказал Линкявичюс.

Один высокопоставленный чиновник из восточного государства НАТО сказал Financial Times, что любые разговоры о компромиссе с Москвой должны быть немедленно вырезаны под корень, добавив, что этого мнения придерживаются по крайней мере полдюжины членов ЕС.

Байден стремится к единому фронту с Украиной и союзниками — The Washington Post

В Белом доме сейчас обдумывают проведение переговоров с Россией и четырьмя основными союзниками по НАТО относительно украинского кризиса.

Правительства многих европейских стран говорят, что у них нет уверенности в том, что Россия не зайдет на территорию Украины.

— Однако если это произойдет, это станет одним из крупнейших военных вторжений в Европе со времен Второй мировой, — пишет The Washington Post.

Внутри разговора Байдена с Зеленским — Axios

В Белом доме отвергли предположения о том, что президент Байден будет оказывать давление на Украину, чтобы она уступила России часть Донбасса. В администрации Байдена четко дали понять, что одна нация не может заставить другую нацию изменить свои границы.

В переговорах с Бухарестской девяткой Джо Байден заверил страны в приверженности США к коллективной обороне.

Axios также отмечает, что если РФ решиться на вторжение в Украину — оно может стать самым разрушительным со времен Второй мировой войны.

Что касается действий президента Владимира Зеленского, то он готов к более активным дискуссиям относительно выполнения Минских соглашений, но при условии, если РФ обеспечит полное прекращение огня на Донбассе и Украина полностью восстановит свой суверенитет.

А еще у Зеленского было два основных требования к Байдену:

Ввести санкции сейчас, а не после потенциального вторжения;

Предоставить Украине крупную военную технику. Советник Зеленского заявил, что это особенно срочно, учитывая, что разведка США предупреждает о возможном вторжении России уже в январе.

Источник: Axios