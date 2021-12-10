Россия разработала план по эскалации в отношении Украины, предусматривающий военную операцию и внутреннюю дестабилизацию.

Об этом заявила поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета этой организации.

Она отметила, что продолжающаяся агрессия России против Украины и наращивание ее военных сил у украинских границ является самой большой угрозой безопасности, с которой сегодня сталкивается Европа.

– Мы по-прежнему глубоко обеспокоены свидетельствами того, что Россия спланировала значительную эскалацию против Украины, включая масштабную военную операцию и усилия по дестабилизации Украины изнутри. Мы очень внимательно наблюдаем за регионом и будем тесно консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу, — подчеркнула Кортни Остриен.

Дипломат отметила, что Россию ожидают серьезные последствия, если она прибегнет к дальнейшей агрессии против Украины. Остриен также призвала Москву прекратить попытки интеграции граждан и территорий Украины, которые она контролирует, через паспортизацию, изменения в системе образования и экономику.

– Нарушая суверенитет своего соседа и подрывая его территориальную целостность, РФ стремится помешать Украине идти свободно по избранному ею пути полной евроатлантической интеграции, — добавила дипломат.

Она напомнила о призыве США к РФ прекратить эскалацию, оккупацию Крыма, отвести войска и вернуться к дипломатическому разрешению вооруженного конфликта на Донбассе, жертвами которого уже стали более 13 тыс. человек.

Отдельно дипломат призвала Москву освободить всех украинских политзаключенных.

Как подчеркнула Кортни Остриен, США остаются приверженными независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины и никогда не признают незаконную оккупацию Крыма. По словам дипломата, американские санкции против РФ будут действовать до освобождения оккупированных украинских территорий (Донбасса и Крыма).

Читайте Байден обсудил с лидерами стран Восточной Европы наращивание российских войск вблизи Украины

7 декабря американский лидер Джо Байден провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Темой разговора было наращивание войск РФ вблизи Украины.

В Белом доме заверили: в случае эскалации США готовы применить против России санкции, которых не было, начиная с 2014 года.

9 декабря состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и лидером Украины Владимиром Зеленским. Он длился полтора часа. Байден подтвердил приверженность США принципу, что без Украины не могут приниматься никакие решения относительно нее.

Источник: Миссия США при ОБСЕ