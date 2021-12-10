Скандал века: что известно о Джулиане Ассанже и почему ему грозит 175 лет тюрьмы

Высокий суд в Лондоне в пятницу, 10 декабря, принял решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Там ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Своим решением суд удовлетворил апелляцию Минюста США на решение суда низшей инстанции.

В январе британский судья постановил, что Ассанжа не нужно экстрадировать в Соединенные Штаты, поскольку он подвергается высокому риску самоубийства. Правительство США обжаловало это решение.

Факты ICTV рассказывают историю обвинений Джулиана Ассанжа, с чего все началось и что содержалось в засекреченных документах, за которые ему грозит длительный срок за решеткой.

Скандал века

Австралиец Джулиан Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году, но прорыва платформа достигла только четыре года спустя. В это время сайт опубликовал тысячи секретных документов американского правительства, в частности дипломатическую переписку и военную информацию.

США выдвинули против основателя платформы 17 обвинений в огласке государственной тайны и одно — в компьютерном хакерстве. В прокуратуре США подчеркнули, что эта утечка документов поставила под угрозу жизнь агентов разведки США особенно на Ближнем Востоке.

Сторонники Ассанжа заявляли, что обнародованные документы содержат важную информацию и это призвание и обязанность любого журналиста. Они также призвали правительство США искать тех, кто слил информацию Ассанжу. На данный момент известно об одном офицере Брэдли Мэннинге, который в 2013 году решил сменить пол и стал Челси Мэннинг. В 2010 году он признался, что передал WikiLeaks для публикации видео ударов с воздуха, досье на узников Гуантанамо и около 250 тыс. дипломатических писем.

Мэннинг был приговорен к 35 годам тюрьмы, но в 2017 году его помиловал 44-й президент США Барак Обама.

WikiLeaks и Украина

В обнародованных документах фигурируют и граждане Украины. В частности, подробности встречи олигарха Дмитрия Фирташа, экс-генпрокурора Юрия Луценко и других чиновников с послом США в Украине Уильямом Тейлором.

В отчете Тейлора утверждается, что Фирташ приобрел 61% акций медиагруппы Интер. Также в обнародованных документах говорилось, что олигарх использовал кризис 2008 года для скопления банков.

Снабжение оружия в Мьянму

Еще в одной статье о торговле вооружением в Восточной Европе говорилось о том, что тогдашний помощник госсекретаря Ванн Ван Дипен упрекал Украину в отправке в Мьянму партии комплектующих составляющих для бронетранспортеров, автоматические гранатометы, противотанковые ракеты точной наводки и танковые пулеметы.

Отмечалось также о несоблюдении обещания США Украиной не экспортировать вооружение военной диктатуре Мьянмы.

С кем хотел сотрудничать Путин

В секретных данных также говорилось о докладе украинского дипломата Константина Грищенко экс-послу Тейлору, что Путин “особо невысокого мнения” о Викторе Януковиче и хотел бы иметь дело с Юлией Тимошенко.

Грищенко рассказал Тейлору, что Путин ненавидел тогдашнего президента Виктора Ющенко, не уважал Януковича, но видел в Тимошенко человека, с которым можно сотрудничать.

Признание Голодомора

Были также обнародованы файлы переписки американских дипломатов, в которых говорилось об условиях, которые поставила РФ Азербайджану в случае признания Голодомора в Украине.

Алиев получил письмо от президента РФ Медведева, в котором указано, что если Азербайджан поддержит признание большевистского искусственного голода в Украине геноцидом в ООН, то он “должен забыть о Нагорном Карабахе вообще”.

После публикации секретных файлов в ноябре 2010 года на сервер WikiLeaks начались массированные DDOS-атаки. Портал предоставил возможность пользоваться облачным веб-сервисом Amazon EC2 в США, но уже 2 декабря сервис отказался предоставлять порталу услуги.

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4 декабря 2010 года после давления со стороны США PayPal прекратил обслуживание платежей WikiLeaks. 7 декабря платежные системы Visa и MasterCard заблокировали все платежи по адресу сайта. Также 7 декабря 2010 года британская полиция арестовала основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанджа согласно международному ордеру, выданному правительством Швеции.

Дело об изнасиловании

В Швеции Джулиана Ассанжа, обладающего австралийским гражданством, две женщины обвинили его в двух случаях домагательств и одном изнасиловании.

По словам одной из них, она в тот момент почти уснула, когда Ассанж решил заняться с ней сексом без презерватива. В большинстве стран такие действия считаются неэтичными, но не образуют состава преступления, однако в Швеции незащищенный секс без взаимного согласия подлежит уголовному преследованию.

Опасаясь выдачи в Швецию и возможной экстрадиции в США, Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел семь лет.

Осенью 2019 года шведские органы юстиции закрыли дело против Ассанжа, посчитав собранные доказательства недостаточно убедительными для предъявления официального обвинения.

Сотрудничество Ассанжа с пропагандистами из РФ и победа Трампа

Во время пребывания в посольстве Эквадора Ассанж продолжил журналистскую деятельность. В 2012 году он стал продюсером политического ток-шоу The World Tomorrow на прокремлевском телеканале Russia Today.

Первым гостем его программы стал лидер ливанского шиитского радикального движения Хезболлах Хасан Насралла. Ассанж взял у него интервью по видеосвязи. Позже ведущие мировые СМИ раскритиковали это, а британский журналист и специалист по России Люк Хардинг вообще назвал Ассанжа “полезным идиотом” российской пропаганды.

Всего в эфир RT вышло 12 выпусков программы Ассанжа.

Ассанж еще обвиняется в том, что его платформа WikiLeaks способствовала победе на выборах в США Дональда Трампа.

В разгар президентской кампании в стране в 2016 году на портале WikiLeaks было опубликовано почти 20 тыс. электронных писем, связанных с кандидатом в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В них говорилось, что Клинтон пошла на сговор со многими представителями партии, чтобы обойти конкурента Берни Сандерса.

Эти документы получили после взлома сайта Национального комитета Демократической партии. Спецслужбы США полагают, что за кибератакой стояли российские хакеры.

Пребывание в посольстве Эквадора и арест

В посольстве Эквадора Ассанж пробыл семь лет. В 2019 году власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа.

Скотленд-Ярд заявил, что Ассанж арестован по запросу США, которые требуют его экстрадиции из-за обвинений в шпионаже.