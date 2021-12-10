Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) избрала нового президента. Им стала французский юрист и государственный служащий Клэр Бази-Малори.

Как проинформировали в пресс-службе Совета Европы, она заменит на этом посту Джанни Букиккио, который был президентом Венецианской комиссии с 2009 года.

– Клэр Бази-Малори, член Конституционного совета Франции с 2010 года, избрана новым президентом Венецианской комиссии… Ее двухлетний срок полномочий начинается сегодня, 10 декабря, — отмечается в сообщении.

В 2023 году Клэр Бази-Малори получит право на переизбрание на должность президента комиссии.

В то же время предыдущий глава Джанни Букиккио продолжит сотрудничество с Венецианской комиссией как специальный представитель.

Что известно о новой главе Венецианской комиссии

Клэр Бази-Малори родилась 14 апреля 1949 года в Париже (Франция).

Она получила образование в парижском Институте политических исследований (степень магистра права). Кроме того, училась в Национальной школе администрации (французском элитарном государственном учреждении в сфере повышения квалификации, что находится в подчинении премьер-министра Франции).

Впоследствии Клэр Бази-Малори занимала ряд должностей в правительстве Франции: от старшего государственного аудитора Счетной палаты до директора больниц во французском Министерстве здравоохранения.

В 1999-2002 годах она была членом Комиссии по компенсации потерь жертвам антисемитского законодательства, принятого во время нацистской оккупации Франции.

В 2010 году Бази-Малори стала членом Конституционного совета Франции. Кроме того, она входила в состав Венецианской комиссии с 2014 года.

Новоназначенная глава комиссии в 2005 году была награждена национальным французским орденом За заслуги, а в 2009 году получила орден Почётного легиона, являющийся высшей государственной наградой Франции.

Как известно, Венецианская комиссия является совещательным органом Совета Европы по вопросам конституционного права. Она была образована в 1990 году. Комиссия предоставляет заключения о соответствии тех или иных проектов законодательных актов европейским ценностям и стандартам.

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Источник: Совет Европы

Фото: Конституционный совет Франции