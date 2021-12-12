Церковь извинилась: итальянский епископ рассказал детям, что Санта-Клауса не существует

Римско-католическая епархия на Сицилии публично извинилась за высказывание одного из своих епископов. Во время разговора с детьми он заявил, что Санта-Клауса не существует.

Епископ Антонио Стальяно назвал главный символ Рождества в Европе и США “выдумкой”. Он также добавил, что алый костюм Санта-Клауса создали исключительно для рекламы напитка Coca-Cola.

– От имени епископа мы выражаем скорбь из-за этого заявления, которое вызвало разочарование у маленьких детей, и хотим уточнить, что намерения монсеньора Стальяно были совсем другими, – говорится в сообщении официальной страницы епархии в Facebook.

На самом деле, епископ пытался подчеркнуть истинное значение Рождества и истории о святом Николае, который помогал бедным и приносил подарки их детям.

В соцсетях мнения итальянцев разделились: одни осуждали вмешательство церкви в воспитание детей и их мечты о подарках от Санта-Клауса, другие – благодарили епископа за попытку напомнить роль святого Николая в праздновании католического Рождества.