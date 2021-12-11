Мигранты прорвались через польскую границу: помогали белорусские пограничники

Через белорусско-польскую границу в пятницу, 10 декабря, примерно в 23.30 вновь прорвалась группа нелегальных мигрантов.

Инцидент произошел вблизи Черемчи, сообщила пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская.

По ее словам, группе из 28 нелегалов в прорыве способствовали белорусские пограничники.

— Им действительно удалось пересечь границу. Однако затем всех мигрантов задержали и вернули на белорусскую сторону, — подчеркнула Михальская.

Она также добавила, что ни среди пограничников, ни среди беженцев пострадавших не было.

Напомним, ранее министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что все доступные силы и средства МВД Украины в течение 30 минут будут стянуты к любой точке на границе, которую попытаются прорвать нелегальные мигранты.

По его словам, последовательность событий будет следующая – после получения информации от разведки в точку прорыва будут направлены пограничники, а потом к ним уже присоединятся силы Нацполиции и Нацгвардии.

Монастырский подчеркнул, что правоохранители уже отработали ряд возможных сценариев развития событий.