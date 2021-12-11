Белый дом решил отсрочить предоставление Украине дополнительной военной помощи на сумму $200 млн. Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники.

Однако источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что есть ряд других вариантов предоставления дальнейшей помощи Украине, включая более широкий пакет помощи, который будет одобрен в случае эскалации ситуации со стороны России.

Ранее на этой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан напомнил слова Байдена, сказанные Путину во время видеовстречи.

— Мы предоставим Украине дополнительные средства защиты сверх того, что мы уже предоставляем, — сказал Салливан, вспоминая беседу Байдена с Путиным.

Источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что Салливан имел в виду этот гораздо более крупный пакет потенциальной помощи, а не выделение $200 млн.

Задержка со стороны Белого дома имеет целью дать больше времени дипломатическим усилиям по разрядке напряженности и сохранению рычагов влияния в случае нападения России на Украину, отмечают источники NBC News.

Пакет о военной помощи на $200 млн “лежал на столе президента примерно три-четыре недели”. И ожидалось, что на прошлой неделе этот пакет одобрят. Но вместо этого Белый дом решил отложить принятие окончательного решения.

Пока неясно, что включает в себя предлагаемый пакет помощи в размере $200 млн, но известно, что Украина запросила системы ПВО, противокорабельные ракеты, больше противотанковых ракет Javelin, средств радиоэлектронного подавления, радиолокационных систем, боеприпасов, модернизированных артиллерийских боеприпасов и предметов медицинского назначения.

Переговоры Байдена и Путина

Переговоры президентов Джо Байдена и Владимира Путина прошли 7 декабря. Их темой, в частности, стало наращивание российских войск у границ Украины и ситуация в Восточной Европе.

Позже в Белом доме рассказали, что Байден заверил Путина: США и союзники будут отвечать санкциями в случае вторжения в Украину.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что США готовы применить такие санкции против РФ, которых не было с 2014 года.

Источник: NBC News