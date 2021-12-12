Турция заявила об успешном испытании первых в мире дронов с лазерным оружием

Турция стала первой страной в мире, которая провела успешные испытания дрона с лазерным оружием.

Инновационное оружие под названием Eren совершило успешные выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 м.

– Eren поможет уничтожать взрывные устройства без привлечения саперов, – заявил журналистам депутат парламента Айкут Эроглу.

Турецкий дрон эффективно нейтрализует взрывоопасные элементы (в частности, бомбы и боеприпасы) на расстоянии с помощью лазерного оружия. Его максимальная высота полета составляет 3 км.

Отмечается, что после финальных испытаний дрон Eren будет передан на вооружение Вооруженных сил Турции.

Турецкое оружие на Донбассе

В конце октября украинские военные впервые применили дроны Bayraktar TB2 на Донбассе. Они предназначены для уничтожения вражеской артиллерии.

Впечатляющее видео турецких беспилотников в действии появилось в соцсетях, после чего информацию подтвердил украинский журналист Юрий Бутусов.

Соглашение с Турцией о покупке дронов Bayraktar TB2 Украина заключила в начале 2019 года.

Джерело: Anadolu

Фото: Anadolu