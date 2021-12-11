В Северной испанской провинции Наварра продолжительные ливни шторма Барра стали причиной выхода рек из берегов, а это повлекло затопление дорог и жилых домов.

Кроме того, к наводнению привело таяние выпавшего ранее снега.

По данным местной полиции, в поселке Санбилла один человек погиб. Оползень сошел на крышу хозяйственного здания на его ферме.

Также сообщается, что затопленные дороги отрезали от сообщения больницу в небольшом баскском городке Мендаро.

A10, km 14: salida Arruazu cortada. Y reducción a un carril en ambos sentidos. #PatrullaTráfico pic.twitter.com/9ODEZmZ7G3 — Policía Foral — Foruzaingoa (@policiaforal_na) December 10, 2021

Наводнения и снегопады в мире

В ноябре от наводнений страдали жители Индии. Кое-где зафиксировали более 37 и 67 мм осадков.

Рекордные снегопады накрыли северо-восточные регионы Китая. Мороз и сильный ветер повлекли за собой обрывы электросетей. Из-за непогоды на дорогах образовались многокилометровые пробки.

В середине ноября в Канаде город Мерит был эвакуирован из-за масштабного наводнения. Вода затопила два моста через реку Колдуотер. Высокий уровень воды вывел из строя городскую очистную станцию.

Фото: Twitter полиции коммуны Наварра