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В Испании ливни и таяния снега повлекли наводнения: один человек погиб

Марта Бондаренко редактор ленты
повінь в Іспанії наводнение в Испании

В Северной испанской провинции Наварра продолжительные ливни шторма Барра стали причиной выхода рек из берегов, а это повлекло затопление дорог и жилых домов.

Кроме того, к наводнению привело таяние выпавшего ранее снега.

По данным местной полиции, в поселке Санбилла один человек погиб. Оползень сошел на крышу хозяйственного здания на его ферме.

Также сообщается, что затопленные дороги отрезали от сообщения больницу в небольшом баскском городке Мендаро.

Наводнения и снегопады в мире

В ноябре от наводнений страдали жители Индии. Кое-где зафиксировали более 37 и 67 мм осадков.

Рекордные снегопады накрыли северо-восточные регионы Китая. Мороз и сильный ветер повлекли за собой обрывы электросетей. Из-за непогоды на дорогах образовались многокилометровые пробки.

В середине ноября в Канаде город Мерит был эвакуирован из-за масштабного наводнения. Вода затопила два моста через реку Колдуотер. Высокий уровень воды вывел из строя городскую очистную станцию.

Фото: Twitter полиции коммуны Наварра

Источник: BBC

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