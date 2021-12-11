Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года, российский журналист и главный редактор издания Новая газета Дмитрий Муратов в своей речи призвал к прекращению пропаганды войны и милитаристской риторики. А также предложил создать Международный трибунал против пыток.

Нобелевскую речь журналист провозгласил во время церемонии вручения премии.

Муратов начал с того, что процитировал слова еще одного лауреата Нобелевской премии мира – академика Андрея Сахарова о том, что мир, прогресс и права человека – это три неразрывно связанных цели.

После этого Муратов упомянул о диктаторском режиме в России, активно продвигающем идею войны.

– Мир разлюбил демократию. Мир разочаровался в правящих элитах. Мир потянулся к диктатуре. Возникла иллюзия, что прогресса можно достигнуть технологиями и насилием, а не соблюдением прав и свобод человека… Диктатуры обеспечили себе упрощенный доступ к насилию. У нас в стране (и не только у нас) популярна мысль: те политики, которые избегают крови – слабые люди. А вот угрожать миру войной – долг настоящих патриотов. Власть активно продает идею войны. Под влиянием агрессивного маркетинга войны люди привыкают к мысли о ее допустимости, — подчеркнул журналист.

Муратов добавил, что именно правительства и пропагандисты, приближенные к ним, несут ответственность за милитаристскую риторику на государственных телеканалах.

В этом контексте журналист упомянул о продолжающейся российской агрессии против Украины.

– Гибридные боевые действия, трагическая, безобразная и преступная история с Boeing МН-17 разрушили отношения России и Украины, и я не знаю, сумеют ли следующие поколения их восстановить… Тем более, в больных головах геополитиков война России и Украины перестала казаться невозможной, — отметил он.

Мария Ресса и Дмитрий Муратов. Фото: Getty Images

Муратов обратил внимание на то, что к войне на востоке Украины добавился и миграционный кризис на границе Беларуси и стран Евросоюза, инспирированный Александром Лукашенко. Эту ситуацию журналист охарактеризовал как “игру на грани большой крови”.

Призывая к прекращению милитаристской риторики, Муратов процитировал еще одного нобелевского лауреата – бывшего президента СССР Михаила Горбачева. По словам журналиста, Горбачев 18 апреля 1988 года на заседании политбюро отреагировал на требование одного из министров оставить советские войска в Афганистане фразой: Прекрати свой ястребиный клекот!

– Прекратить ястребиный клекот! Чем не современная программа для политики и журналистики – наладить жизнь без похоронок? – заявил Муратов.

В своей речи он также упомянул о преследованиях в России, уголовных делах, открытых по надуманным (часто политическим) обвинениям, о пытках в тюрьмах и убийствах журналистов.

– Народ для государства или государство для народа? Это главный конфликт сегодня, – убежден Муратов.

В связи с этим журналист выступил с инициативой создать Международный трибунал против пыток, который расследовал бы случаи пыток по всему миру.

В конце речи Муратов подчеркнул, что полученная им Нобелевская премия мира является данью всему профессиональному сообществу журналистов и его погибшим коллегам по изданию Новая газета. Он призвал почтить память тех представителей журналистского сообщества, которые отдали жизнь, исполняя профессиональный долг.

– Давайте почтим минутой молчания наших… коллег-репортеров, отдавших жизни за эту профессию, и поддержим тех, кто подвергается преследованиям. Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми, — подытожил Муратов.

Как известно, лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года стали филиппино-американская журналистка Мария Ресса и российский журналист Дмитрий Муратов.

Нобелевский комитет присудил премию за их усилия в борьбе за свободу слова на Филиппинах и в России. Церемония награждения прошла в Осло (Норвегия) в пятницу, 10 декабря.

Дмитрий Муратов стал первым россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира после распада СССР (а также первым российским журналистом-лауреатом этой награды).