Социал-демократическая партия Германии не готова отказаться от газопровода Северный поток-2

На встрече министров иностранных дел Большой семерки глава германского МИД Анналена Бербок оказалась в сложной ситуации по российскому газопроводу Северный поток-2.

Об этом сообщил политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в своей статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

– Раньше она сама (Анналена Бербок – Ред.) была против проекта, – написал обозреватель.

Автор публикации отметил, что как представитель партии Зеленых она согласилась с тем, что Социал-демократическая партия Германии не будет готова отказаться от газопровода, который теперь достроен.

Как отметил Лейтойзер, в должности главы МИД Германии, Бербок постоянно напоминают о ее прежней позиции.

– Эти ожидания, с которыми Бербок уже столкнулась, поставили нового немецкого министра в тупик. Сейчас ей как министру иностранных дел напоминают о ее предыдущей позиции, но в лучшем случае она может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет функционировать, если Россия разрушит Украину, сообщает Лейтойзер.

Также автор сообщил, что министр иностранных дел Британии Лиз Трасс при встрече дала понять, что она будет призывать своих коллег-министров из США, Канады, Японии, Франции, Италии и Германии сформировать единый фронт против вредного поведения России в отношении Украины и совместно гарантировать экономику и безопасность. поддерживать, защищать границы свободы по всему миру.

Помощница госсекретаря по Европе и Евразии Карен Донфид 13-15 декабря посетит Киев и Москву, чтобы обсудить с высокопоставленными чиновниками наращивание Россией военной мощи на украинской границе.

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung