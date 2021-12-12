Украинец стал лучшим иностранным студентом военной академии в Британии

Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом Королевской военной академии сухопутных войск в Сандгерсте. Ему вручила награду дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна на торжественной церемонии во время парада.

По данным посольства Великобритании в Украине, Павел получил особое отличие – Международный меч.

Каждый год его присуждают кадету, продемонстрировавшему лучшие результаты во время учебы. В этом году в академии сухопутных войск в Сандгерсте обучались офицеры из 26 стран.

Рейтинг успешных женщин мира

Американский деловой журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира в 2021 году. Список возглавила одна из самых богатых женщин мира – бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса.

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