13 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным.

Темой звонка, по словам ведущего T&G Тома Ньютона Данна, стала ситуация вблизи границ Украины.

– Борис Джонсон только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил “глубокую озабоченность Великобритании по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной”, – написал Том Ньютон Данн в Twitter.

По словам ведущего, глава британского правительства предупредил Путина, что “любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия”.

Boris Johnson has just spoken to Russian President Vladimir Putin. He expressed the UK’s “deep concern over the build-up of Russian forces on Ukraine’s border”, and warned him “that any destabilising action would be a strategic mistake that would have significant consequences”. — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) December 13, 2021

Ситуация на границе с Украиной была основной темой видеозвонка президентов США и РФ 7 декабря.

Сразу по завершению разговора Джо Байден сообщил об итогах двухчасового разговора с Путиным лидерам Франции, Германии, Италии и Великобритании.

9 декабря президент США позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также обсудил наращивание российских войск возле границ Украины с лидерами стран Бухарестской девятки, в состав которой входят страны-члены НАТО из Восточной Европы.

10 декабря тема Украины звучала и во время первого телефонного разговора Байдена с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

Последний в этот же день во время своего первого зарубежного визита во Францию в статусе канцлера совместно с президентом Эммануэлем Макроном выступили за возобновление переговоров по Донбассу в Нормандском формате.

Источник: Том Ньютон Данн