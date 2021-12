13 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным.

Темой звонка, по словам ведущего T&G Тома Ньютона Данна, стала ситуация вблизи границ Украины.

По словам ведущего, глава британского правительства предупредил Путина, что “любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия”.

Boris Johnson has just spoken to Russian President Vladimir Putin. He expressed the UK’s “deep concern over the build-up of Russian forces on Ukraine’s border”, and warned him “that any destabilising action would be a strategic mistake that would have significant consequences”.

— Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) December 13, 2021