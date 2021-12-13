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Факты / Мир / Мировые новости

Нападение будет ошибкой – Джонсон Путину во время переговоров

Татьяна Забожко редактор ленты
Борис Джонсон

13 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным.

Темой звонка, по словам ведущего T&G Тома Ньютона Данна, стала ситуация вблизи границ Украины.

– Борис Джонсон только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил “глубокую озабоченность Великобритании по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной”, – написал Том Ньютон Данн в Twitter.

По словам ведущего, глава британского правительства предупредил Путина, что “любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия”.

Ситуация на границе с Украиной была основной темой видеозвонка президентов США и РФ 7 декабря.

Сразу по завершению разговора Джо Байден сообщил об итогах двухчасового разговора с Путиным лидерам Франции, Германии, Италии и Великобритании.

9 декабря президент США позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также обсудил наращивание российских войск возле границ Украины с лидерами стран Бухарестской девятки, в состав которой входят страны-члены НАТО из Восточной Европы.

10 декабря тема Украины звучала и во время первого телефонного разговора Байдена с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

Последний в этот же день во время своего первого зарубежного визита во Францию в статусе канцлера совместно с президентом Эммануэлем Макроном выступили за возобновление переговоров по Донбассу в Нормандском формате.

Источник: Том Ньютон Данн

Фото: Getty Images

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