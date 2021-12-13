У антарктической станции Академик Вернадский выпало рекордное количество снега за всю нынешнюю зимовку – 262 см.
Снег идет, почти не прекращаясь, с 1 декабря, когда в Антарктиде началось лето. По прогнозам метеорологов, высота покрова может увеличиться еще.
Из-за значительных осадков полностью засыпало снегом гнезда пингвинов, расположенные в низменностях. Из них лишь торчат головы птиц, которые продолжают высиживать яйца.
– Тем пингвинам, которые успели занять лучшие места на возвышенностях, повезло больше: их запорошило лишь частично, – отмечают представители Национального антарктического научного центра.
Украинские ученые успокаивают: пингвины приспособлены к таким погодным условиям.
– Они могут сами “откопать” гнезда, делая телом “трубы” в снегу. Кроме того, они очень прыткие. В частности, чтобы передвигаться по глубокому снегу, не идут, а ложатся и скользят брюхом, достигая скорости до 6 км/ч, – сообщают ученые со станции Академик Вернадский.
13 декабря во Львовской и Ровенской областях фиксируют снегопады.
Жителей Ровенской области уже предупредили, что осадки могут осложнить ситуацию с электроснабжением, движением транспорта и работой коммунальных служб.
В Ровно днем отбуксировали школьный автобус, который попал в снежный сугроб.
А в 15 км от города, на трассе в сторону Луцка, фура заблокировала движение транспорта в двух направлениях. Вследствие этого образовалась пробка длиной до 1,5 км.
Засыпает снегом и Львов. Городские власти обещают усилить работу снегоуборочной техники ночью.
Источник: Национальный антарктический научный центр
Фото: Александр Афтенюк