У антарктической станции Академик Вернадский выпало рекордное количество снега за всю нынешнюю зимовку – 262 см.

Снег идет, почти не прекращаясь, с 1 декабря, когда в Антарктиде началось лето. По прогнозам метеорологов, высота покрова может увеличиться еще.

Из-за значительных осадков полностью засыпало снегом гнезда пингвинов, расположенные в низменностях. Из них лишь торчат головы птиц, которые продолжают высиживать яйца.

– Тем пингвинам, которые успели занять лучшие места на возвышенностях, повезло больше: их запорошило лишь частично, – отмечают представители Национального антарктического научного центра.

Украинские ученые успокаивают: пингвины приспособлены к таким погодным условиям.

– Они могут сами “откопать” гнезда, делая телом “трубы” в снегу. Кроме того, они очень прыткие. В частности, чтобы передвигаться по глубокому снегу, не идут, а ложатся и скользят брюхом, достигая скорости до 6 км/ч, – сообщают ученые со станции Академик Вернадский.

Торчат лишь головы пингвинов: в Антарктиде выпало рекордное количество снега / 5 фотографий

13 декабря во Львовской и Ровенской областях фиксируют снегопады.

Жителей Ровенской области уже предупредили, что осадки могут осложнить ситуацию с электроснабжением, движением транспорта и работой коммунальных служб.

В Ровно днем отбуксировали школьный автобус, который попал в снежный сугроб.

А в 15 км от города, на трассе в сторону Луцка, фура заблокировала движение транспорта в двух направлениях. Вследствие этого образовалась пробка длиной до 1,5 км.

Засыпает снегом и Львов. Городские власти обещают усилить работу снегоуборочной техники ночью.

Источник: Национальный антарктический научный центр

Фото: Александр Афтенюк