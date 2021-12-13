Во Франции посадили экс-главу МВД, который ежемесячно выписывал себе €5 тыс. премии

Бывший министр внутренних дел Франции Клод Геан был заключен в тюрьму в Париже в понедельник, 13 декабря.

Это заключение связывается с так называемым делом “кабинетный бонус”, по которому бывший министр был приговорен к двум годам лишения свободы, один из которых условно.

Случай произошел в начале 2000-х годов, когда бывший президент Франции Николя Саркози был министром внутренних дел, а Клод Геан – руководителем его аппарата.

Тогда несколько членов этого кабинета выписывали себе ежемесячные премии, получаемые наличными в конвертах. Средства они брали из фонда, предназначенного для оплаты расходов на расследование и слежку за подозреваемыми лицами.

Что касается Геана, то правоохранители обвиняют его в том, что он ежемесячно выписывал €5 тыс., когда возглавлял кабинет министров в Бове в период с 2002 по 2004 год.

В январе 2017 года бывшего министра приговорили к двум годам заключения, один из которых условно. Этот приговор стал окончательным в 2019 году, когда Кассационный суд отклонил апелляцию Клода Геана. Его также обязали уплатить штраф в размере €75 тыс. и запретили занимать государственные должности в течение пяти лет.

Тогда Клод Геан воспользовался условно-досрочным увольнением, в частности из-за своего возраста. С момента осуждения он ежемесячно платил €3 тыс., чтобы выплатить свой штраф и возместить ущерб. Бывший министр, по информации BFMTV, погасил 36% своего долга, что составляет около €190 тыс.

В ноябре этого года его обвинили в недостаточном погашении долга. После расследования суд подсчитал, что Клод Геан мог погасить больше, и это, в частности, благодаря нескольким доходам от продажи золота, часов и возвращению средств на страхование жизни.

В сентябре 2021 года суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2012 году. Наказание, которое требовала для него прокуратура – это год тюремного заключения, половина – условно.

Его обвинили в том, что он потратил около €22,5 млн на свою кампанию по переизбранию в 2012 году, что почти вдвое превышает установленную законом сумму. Эти выборы он проиграл социалисту Франсуа Олланду.

Источник: BFMTV

Скриншот: On n’est pas couché