Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, вводящий уголовную ответственность за призывы к санкциям. Указ предусматривает наказание граждан или организаций, призывающих к санкциям против Беларуси.

Они могут получить до шести, до десяти или до 12 лет тюрьмы в зависимости от тяжести преступления.

Принятые поправки предусматривают наказание на срок до шести, десяти и до 12 лет лишения свободы.

Так, до 6 лет тюрьмы могут дать, если призывы к санкциям обращены к рядовым лицам.

До 10 лет — если они обращены в зарубежные государства, международные и иностранные организации.

До 12 лет — если такие призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий или привели, например, к ограничению торговли, включению предприятий в список санкций.

Идея об ответственности за призывы к санкциям обсуждалась еще весной. В мае, во время встречи в парламенте, Лукашенко назвал такое мероприятие очень нужным для нашей страны.

– Если вы на мой уровень или в парламент внесете предложение об ответственности за призывы к санкциям, гарантирую, что это будет принято, – заявил он тогда.

В начале октября депутаты приняли закон в первом чтении.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обмолвился о создании вместе с президентом РФ Владимиром Путиным “нового Советского Союза”. Об этом он рассказал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

По его словам, “этот союз будет более мощным, продвинутым и стабильным”.

Источник: БелТА