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В скором времени еще две страны станут членами Евросоюза – СМИ

Наташа Тарчевська редактор ленты
В скором времени еще две страны станут членами Евросоюза – СМИ

В состав Европейского Союза в ближайшее время могут войти Албания и Северная Македония.

Об этом 14 декабря на своей странице в Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

– Белый дым! У нас есть выводы о расширении ЕС – в отличие от прошлого года! Северная Македония и Албания, – заметил журналист.

По состоянию на вечер 14 декабря никакой официальной информации на ресурсах ЕС не появилось.

Осенью этого года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Албания и Северная Македония выполнили все условия для начала переговоров по членству в ЕС. Единственной страной, выступившей против, наложив вето, стала Болгария.

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Фото: Depositphotos

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