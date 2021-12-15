В скором времени еще две страны станут членами Евросоюза – СМИ

В состав Европейского Союза в ближайшее время могут войти Албания и Северная Македония.

Об этом 14 декабря на своей странице в Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

white smoke! we have EU enlargement conclusions — unlike last year! #NorthMacedonia #Albania — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 14, 2021

– Белый дым! У нас есть выводы о расширении ЕС – в отличие от прошлого года! Северная Македония и Албания, – заметил журналист.

По состоянию на вечер 14 декабря никакой официальной информации на ресурсах ЕС не появилось.

Осенью этого года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Албания и Северная Македония выполнили все условия для начала переговоров по членству в ЕС. Единственной страной, выступившей против, наложив вето, стала Болгария.