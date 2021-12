В скором времени еще две страны станут членами Евросоюза – СМИ

В состав Европейского Союза в ближайшее время могут войти Албания и Северная Македония.

Об этом 14 декабря на своей странице в Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

white smoke! we have EU enlargement conclusions — unlike last year! #NorthMacedonia #Albania

