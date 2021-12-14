Премьер-министр Баварии сообщил о времени и месте следующего саммита Большой семерки

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер сообщил время и место следующего саммита Большой семерки.

По его словам, событие в 2022 году состоится в замке Эльмау в Баварии с 26 по 28 июня.

Бавария – федеральная земля на юге и юго-востоке Германии. Замок Эльмау расположен рядом с городом Гармиш-Патенкирхен. Там саммит уже проходил в 2015 году.

Прошлая встреча представителей стран G7 состоялась в Ливерпуле. В ней министры иностранных дел G7 заявили, что едины в осуждении наращивания Россией военного могущества и ее риторики в отношении Украины.

— Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и дорого обойдется Москве, — говорилось в проекте их заявления.

Российская Федерация действительно готовится к полномасштабной войне против Украины.

Об этом 13 декабря заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед началом встречи глав МИД стран-членов Евросоюза в Брюсселе.

Политик отметил, что это беспрецедентное событие, возможно, со времен Второй мировой войны.

Главной темой встречи министров ЕС стала ситуация вокруг Украины и наращивание российских войск на украинских границах. Глава литовского МИД настаивает, что ответ Евросоюза в случае нападения России на наше государство будет жестким.

Источник: welt