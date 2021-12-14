Столтенберг не видит смысла соглашаться с Россией на мораторий о ракетах

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что не может согласиться с предложением России ввести мораторий на ракеты средней и меньшей дальности.

Столтенберг действия Москвы ранее привели к прекращению действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ГРСМД).

— Предложение России по мораторию не вызывает доверия, потому что у нас был запрет на ракеты средней и меньшей дальности, а он этот запрет нарушил, — сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник.

Генсек НАТО отметил, что России следует проверить способ уничтожить все свои ракеты SSC-8, нарушающие ДРСМД, а для НАТО принимать мораторий на размещение оружия, которое РФ уже разворачивает, неуместно.

Также он напомнил, что альянс не намерен отвечать зеркально на действия РФ и размещать в Европе ракеты, способные нести ядерный боезаряд. Он отметил, что НАТО продолжает быть готовой к диалогу с Россией и верит в необходимость режима контроля над вооружениями, чтобы предотвратить новую гонку вооружений.

В прошлую пятницу заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил на брифинге, что в Москве опасаются нового ракетного кризиса в Европе и указывают на необходимость принятия неотложных мер по его предотвращению. Он призвал коллег со стороны НАТО серьезно отнестись к вопросу о том, как сделать нынешний односторонний мор России размещение таких систем двусторонним, взаимным.

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После переговоров президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина пока не наблюдается сокращение количества войск РФ у границ Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, отвечая на вопрос, достаточно ли угрозы США о жестких санкциях для того, чтобы остановить Москву.