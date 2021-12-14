Температура +38°C в российском городе Верхоянск 20 июня 2020 года признана Всемирной метеорологической организацией (ВМО) новым температурным рекордом в Арктике.

В организации отмечают, что такая температура больше подходит для Средиземноморья, чем для Арктики.

Средние температуры над Арктической Сибирью в течение большей части лета прошлого года достигали +10°C выше нормы. Это повлекло пожары в экосистемах и таяние морского льда. Лето в 2020 году стало одним из трех самых теплых лет за всю историю наблюдений.

— Этот новый арктический рекорд стал тревожным в свете изменяющегося климата планеты. В 2020 году также зафиксирован новый температурный рекорд (+18,3°C) для Антарктического региона, — сказал генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

Сейчас исследователи ВМО проверяют показатели температуры +54,4°C, зарегистрированные в 2020 и 2021 годах в самом жарком месте мира, Долине Смерти в Калифорнии, и намерены подтвердить новый европейский температурный рекорд +48,8°C на итальянском острове Сицилия, который зарегистрировали этим летом, сказал профессор Таалас.

Арктика является одним из регионов мира, где фиксирует быстро потепление, и ее температура более чем в два раза превышает среднемировые.

Архив погоды и экстремальных климатических явлений ВМО включает самые высокие и самые низкие температуры в мире, количество осадков, самую сильный град, самый продолжительный засушливый период, максимальные порывы ветра, самые продолжительные вспышки молний и смертность, связанную с погодой.

Верхоянск находится примерно в 115 километрах к северу от Полярного круга, и метеорологическая станция наблюдала за температурой города с 1885 года. Город расположен в северной части Республики Сакха (Якутия), в регионе Восточной Сибири с очень суровым климатом.



Верхоянск считается самым холодным городом в мире, там проживает чуть более тысячи жителей.

Источник: Всемирная метеорологическая организация