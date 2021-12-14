Еврокомиссия предлагает запретить продление долгосрочных контрактов на поставку природного газа в страны Евросоюза после 2049 года в рамках стратегии зеленого перехода.

Ожидается, что документ будет опубликован 15 декабря и его на следующий день обсудят на саммите ЕС в Брюсселе.

Еврокомиссия имеет предложения по повышению энергетической безопасности ЕС, в частности, за счет увеличения заполняемости газохранилищ перед началом отопительного сезона и создания стратегических запасов операторами газораспределительных систем.

Европа сталкивается с ростом рисков в преддверии зимы, поскольку запасы газа в регионе упали до рекордно низких уровней для этого времени года.

Читайте Глава МИД Великобритании призвала союзников отказаться от газа из РФ

Спотовая цена газа в Европе снова выросла. Она превысила $1 350 за тысячу кубических метров.

Это максимальный показатель с начала октября этого года. Так, утром 13 декабря цена ближайшего январского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures выросла на 7,5% от показателя, который был 10 декабря.

Она достигла €116,395 за МВт-час или $1 358 за тысячу кубометров.

На рост цены газа в Европе могло повлиять заявление Анналены Бербок – министра иностранных дел Германии. По ее словам, российский газопровод Северный поток-2 пока не может быть одобрен и запущен.