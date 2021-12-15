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Глобальное потепление в Арктике повлекло за собой уменьшение снежного покрова

Абрамова Юлия редактор ленты
арктика

Экологическая ситуация в Арктике из-за глобального потепления продолжает демонстрировать тенденцию к ухудшению.

Об этом говорилось в обзоре Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

— Процессы устойчивые, тревожные и неоспоримые. Уменьшение большого снежного покрова, когда-то покрывавшего вершину мира, это один из самых хрестоматийных примеров климатических изменений, — заявил глава NOAA Рик Спинард во время представления обзора ситуации в Арктике.

Он добавил, что Арктика – это система терморегуляции Земли. Миллиарды людей зависят от ее успокаивающего воздействия на климат. У нас – малый интервал времени, когда мы можем избежать очень затратных, смертоносных и необратимых воздействий климата на будущее.

Согласно исследованию NOAA, период с октября 2020 по сентябрь 2021 занял седьмое место по величине температур за все время наблюдений – с 2006 года. Однако сезон с октября по декабрь 2020 года оказался самой теплой осенью, наблюдавшейся в регионе. Кроме того, в Верхнем Лагере – круглогодичной исследовательской станции в центре ледникового щита Гренландии – впервые выпал дождь.

Арктика нагревается в два-три раза быстрее, чем другие регионы планеты. Однако тающие льды вызывают к жизни новые вызовы: в частности, более доступными становятся добыча нефти и газа, горнодобывающая деятельность, и между странами, желающими коммерческого освоения региона, растут разногласия.

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Температура +38°C в российском городе Верхоянск 20 июня 2020 года признана Всемирной метеорологической организацией (ВМО) новым температурным рекордом в Арктике.

В организации отмечают, что такая температура больше подходит для Средиземноморья, чем для Арктики.

Источник: AP

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