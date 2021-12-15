Италия закрыла свои границы для вакцинированных украинских туристов из-за пандемии коронавируса. Ограничения будут действовать до 31 января 2022 года.

Об этом идет речь на сайте Департамента консульской службы, являющегося структурным подразделением Министерства иностранных дел Украины.

С 16 декабря Украина попадет в обновленный список стран списка Е, для граждан которого предусмотрен запрет на необязательные поездки, в частности, для туризма.

Ограничения не будут касаться украинцев, имеющих вид на жительство в Италии, или граждан, совершающих поездку в страну через работу, учебу, лечение или абсолютную необходимость.

Украинцы, которые могут въехать в Италию, должны заполнить до прибытия онлайн-форму санитарного контроля Passenger Locator Form и предъявить справку о негативном результате ПЦР или экспресс-теста на коронавирус, сделанную максимум за 24 часа до поездки.

Также граждане Украины должны активировать процедуры надзора за здоровьем в медицинских учреждениях, согласно территории проживания, пройти самоизоляцию сроком на 10 дней, а после ее завершения сделать повторный Covid-тест.

Остаются правила, согласно которым необходимо подтвердить цель путешествия, место жительства, срок пребывания в Италии и другую информацию. Данные будут проверять офицеры пограничной полиции во время въезда на территорию страны.

Некоторым украинцам в отдельных случаях при наличии аргументированных оснований или тем, кто имеет подтвержденные и стабильные личные отношения с итальянцами, могут разрешить пересечь границы страны.

В Италию не могут путешествовать граждане, которые за последние 14 дней проживали или проезжали транзитом в ЮАР, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Малави, Мозамбике, Намибии и Эсватине.