Мальта стала первой страной ЕС, которая легализовала каннабис

Мальта стала первой европейской страной, позволившей гражданам выращивать и использовать каннабис для собственных нужд.

Жители Мальты могут носить с собой до 7 г каннабиса, дома можно выращивать до четырех растений. В то же время курить в общественных местах и ​​на глазах детей запрещено.

Парламент Мальты проголосовал за соответствующий законопроект во вторник, 14 декабря. Документ предусматривает штрафы за нарушение норм.

Если у человека будет свыше 7 г, но менее 28 г, ему придется уплатить до €100 штрафа (более 3 тыс. грн).

За курение в общественных местах грозит штраф в размере до €235 (более 7 тыс. грн), а за потребление каннабиса на глазах у несовершеннолетних – до €500 (более 15 тыс. грн).

Также закон предусматривает создание ассоциаций для распространения каннабиса, благодаря которым можно будет регулировать его обращение. Один человек сможет быть членом только одной ассоциации.

Несовершеннолетним, у которых обнаружат каннабис, вместо уголовной ответственности назначат лечение или план ухода.

В июле 2021 года Верховная Рада рассмотрела законопроект №5596 о легализации медицинского каннабиса. Депутаты провалили голосование. За проголосовали только 184 народных депутата из необходимых 226.

В то же время 2 млн украинцев нуждаются в медицинском каннабисе или препаратах на основе каннабиса. Речь идет о тех, кто страдает хронической болью, посттравматическим синдромом, имеет побочные эффекты от химиотерапии или тяжелые формы эпилепсии.

Подробнее о том, почему в Украине нужна легализация медицинского каннабиса, читайте в материале.