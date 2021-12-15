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Факты / Мир / Мировые новости

Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ

Мария Степанюк редактор ленты
Посольство РФ у Німеччині

Министерство иностранных дел Германии признало двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата. Глава ведомства Анналена Бербок вызвала российского посла Сергея Нечаева в среду на беседу и объявила ему об этом.

— Мы только что вызвали посла России на беседу и сообщили, что двое сотрудников дипломатического персонала российского посольства были объявлены персонами нон грата, — сказала она.

По ее словам, это решение связано с приговором по делу об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Бербок отметила, что после приговора по делу об убийстве Хангошвили считает отношения Германии и России очень напряженными.

— Это убийство от имени государства… является серьезным нарушением немецкого законодательства и суверенитета ФРГ, – сказала она.

В МИДе РФ уже заявили, что готовят ответ на высылку своих дипломатов из Берлина. Глава МИД РФ Мария Захарова назвала такие действия Берлина “недружественными”.

15 декабря суд в Берлине приговорил к пожизненному заключению гражданина РФ Вадима Красикова (Соколова) за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в парке Тиргартен в столице Германии.

Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. В его убийстве обвинили россиянина по имени Вадима Соколова. По данным расследователей, его настоящее имя Вадим Красиков, а еще он связан с ФСБ и может быть причастен к заказному убийству в Москве в 2013 году.

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Источник: Spiegel

Фото: Depositphotos

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