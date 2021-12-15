Пожар во Всемирном торговом центре в Козуэй-Бэй вспыхнул в 12:37 по местному времени. В здании находятся покупатели и посетители ресторанов.

Как пишет гонконгская газета South China Morning Post, в ловушке на крыше 38-этажного небоскреба находится более 300 человек.

Полиция сообщила, что в больницу в бессознательном состоянии госпитализировали 60-летнюю женщину, она отравилась продуктами горения. Еще три человека сообщили о плохом самочувствии.

Smoke inside Hong Kong’s World Trade Centre Credit: Gigi pic.twitter.com/HeixnxmtRk — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021

Пожарные при помощи раздвижных лестниц помогают людям спуститься с открытой части здания на пятом этаже.

Trapped people being rescued at Hong Kong’s World Trade Centre after a major fire pic.twitter.com/1XHGmVr9sz — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021

At least two people injured, more than 100 people awaiting rescue following three-alarm fire at Hong Kong’s World Trade Centre in Causeway Bay pic.twitter.com/5d3yqOvq4O — Factal News (@factal) December 15, 2021

Пожару присвоили третью категорию опасности. Пожары в Гонконге оценивается по пятибалльной шкале, последняя — самая серьезная.

Предварительное расследование полиции показало, что возгорание возникло в строительных лесах, покрывающих часть здания, и дым распространился на сам торговый центр.

Пожары

В июне в Польше произошел масштабный пожар в селе Нова-Бяла. Огонь повредил десятки домов, пострадало не менее девяти человек. Еще 112 человек остались без жилья.

6 мая в Виннице произошел пожар в трехэтажном офисном центре. Тогда погибла 21-летняя частная предпринимательница Анастасия Рищук.

Источник: газета South China Morning Post