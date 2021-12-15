Суд Европейского союза (CJEU) вынес постановление, согласно которому, если одна страна-член ЕС признает родительство однополых родителей с ребенком, то и весь блок должен сделать то же самое, чтобы гарантировать право ребенка на свободное передвижение.

Дело на рассмотрение в Европейский суд передали после того, как власти Болгарии отказали в выдаче свидетельства о рождении ребенка однополой паре на том основании, что у ребенка не может быть двух матерей.

Болгарка Калина Иванова и британка, родившаяся в Гибралтаре Джейн Джонс, зарегистрированы как матери девочки Сары, которая родилась в Испании в 2019 году. Женщины зарегистрировали свой брак в 2018 году.

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Так как ни одна из родителей не имеет испанского гражданства, то и их дочь не может на него претендовать. В соответствии с Законом о британском гражданстве 1981 года Джонс не может передать британское гражданство своей дочери, поскольку она родилась в Гибралтаре.

На этом основании Иванова попросила болгарское гражданство для своего ребенка, которое впоследствии было отклонено, так как однополые браки и партнерства юридически не признаны в Болгарии.

В результате девочка осталась без гражданства и не могла покинуть Испанию. Также из-за отсутствия документом ребенок не имеет доступа к здравоохранению и социальному обеспечению.

После этого родители девочки обратились в Европейский суд, который также постановил, что ребенку должен быть выдан болгарский паспорт.

— Судебное решение принесло долгожданные разъяснения о том, что родительство, установленное в одном государстве-члене ЕС, не может быть отменено другой страной под предлогом защиты национальной идентичности, — сказал Арпи Аветисян, глава судебного отдела неправительственной организации ILGA-Europe.

Решение суда Европейского союза обжалованию не подлежит.

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Источник: Euronews