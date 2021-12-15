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В Германии гражданина РФ приговорили к пожизненному за убийство чеченского командира

Мария Степанюк редактор ленты
Андрій Красіков

Суд в Германии приговорил к пожизненному заключению гражданина РФ Вадима Красикова (Соколова).

Апелляционный суд Берлина считал доказанным, что гражданин России в августе 2019 года застрелил в парке Kleiner Tiergarten бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили. Суд также убежден, что убийство было совершено по поручению российских властей.

— Преступление было тщательно подготовлено помощниками, которые дислоцировались в Берлине, — сказал председательствующий судья Олас Арнольди, обосновывая приговор.

Судьи также признали особую тяжесть преступления, что практически исключает досрочное увольнение.

Принятое решение отвечало требованиям федеральной прокуратуры, которая в силу особой важности дела взяла на себя расследование и обвинительный акт. Защита подсудимого требовала оправдания 56-летнего Красикова.

Источник: Spiegel

Фото: Getty Images

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