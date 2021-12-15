Суд в Германии приговорил к пожизненному заключению гражданина РФ Вадима Красикова (Соколова).

Апелляционный суд Берлина считал доказанным, что гражданин России в августе 2019 года застрелил в парке Kleiner Tiergarten бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили. Суд также убежден, что убийство было совершено по поручению российских властей.

— Преступление было тщательно подготовлено помощниками, которые дислоцировались в Берлине, — сказал председательствующий судья Олас Арнольди, обосновывая приговор.

Судьи также признали особую тяжесть преступления, что практически исключает досрочное увольнение.

Принятое решение отвечало требованиям федеральной прокуратуры, которая в силу особой важности дела взяла на себя расследование и обвинительный акт. Защита подсудимого требовала оправдания 56-летнего Красикова.